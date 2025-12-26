Las Flores
La ciudad, un horno: la sensación térmica alcanzará los 38° y el calor extremo seguirá la semana próxima
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un fin de semana con temperaturas extremas en la ciudad para este fin de semana, el último de 2025. Según el SMN se registrarán marcas térmicas muy elevadas y condiciones que requerirán especial cuidado.
Según el pronóstico, HOY viernes presentará una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 35°C, pudiendo llegar la sensación térmica a los 38°, con vientos predominantes del sector sudoeste, velocidades de entre 23 y 31 km/h.
El sábado, el calor continuará con una mínima de 19°C y una máxima estimada en 32°C, mientras que el domingo volverá a intensificarse el registro térmico, con mínima de 13°C y máxima de 33°C.
Vuelve el calor con alerta amarilla por temperaturas extremas en Las Flores
El pico de calor se espera para el martes, cuando el termómetro podría trepar hasta los 37°C y la térmica hasta los 40, consolidando un escenario de ola de calor en la región.
Ante estas condiciones, se recomienda a la población hidratarse de manera constante, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, y extremar cuidados en actividades al aire libre.
Accidente de tránsito en el km 291 de la Ruta Nacional Nº 3: colisión entre un camión y un automóvil
Mensajes de navidad: Milei anunció más ajuste y pidió «abrocharse los cinturones»
Reclamo de las familias TEA Las Flores por la pirotecnia que afectó a niños, adultos y mascotas en estas fiestas
Héroe de nuestra comunidad: el Bombero Cristian González salva la vida de un bebé con valentía, rapidez y dedicación incansable
