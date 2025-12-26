Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

La ciudad, un horno: la sensación térmica alcanzará los 38° y el calor extremo seguirá la semana próxima

Las Flores

La ciudad, un horno: la sensación térmica alcanzará los 38° y el calor extremo seguirá la semana próxima

hace 4 horas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un fin de semana con temperaturas extremas en la ciudad para este fin de semana, el último de 2025. Según el SMN se registrarán marcas térmicas muy elevadas y condiciones que requerirán especial cuidado.

Según el pronóstico, HOY viernes presentará una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 35°C, pudiendo llegar la sensación térmica a los 38°, con vientos predominantes del sector sudoeste, velocidades de entre 23 y 31 km/h.

El sábado, el calor continuará con una mínima de 19°C y una máxima estimada en 32°C, mientras que el domingo volverá a intensificarse el registro térmico, con mínima de 13°C y máxima de 33°C.

El pico de calor se espera para el martes, cuando el termómetro podría trepar hasta los 37°C y la térmica hasta los 40, consolidando un escenario de ola de calor en la región.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población hidratarse de manera constante, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, y extremar cuidados en actividades al aire libre.

Temas:
