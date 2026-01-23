Connect with us
Alerta amarilla por temperaturas extremas para Las Flores y la región durante el fin de semana y el lunes

Las Flores

hace 4 minutos

El Servicio Meteorológico mantiene vigente una alerta meteorológica por temperaturas extremas, nivel amarillo, para Las Flores y la región para éste Viernes, Sábado, Domingo y Lunes.-

Este nivel de alerta indica un efecto leve a moderado en la salud, pudiendo resultar peligroso principalmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Ante este escenario, se recomienda a la población extremar los cuidados, mantenerse correctamente hidratada, evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad térmica y prestar atención a los síntomas compatibles con golpes de calor, como mareos, dolor de cabeza, fatiga o deshidratación.

Las autoridades sanitarias aconsejan además reducir la actividad física al aire libre, utilizar ropa liviana y clara, y no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados. Se solicita a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones preventivas para evitar complicaciones de salud.

