Las Flores
Alerta amarilla por temperaturas extremas para Las Flores y la región durante el fin de semana y el lunes
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El Servicio Meteorológico mantiene vigente una alerta meteorológica por temperaturas extremas, nivel amarillo, para Las Flores y la región para éste Viernes, Sábado, Domingo y Lunes.-
Este nivel de alerta indica un efecto leve a moderado en la salud, pudiendo resultar peligroso principalmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.
Ante este escenario, se recomienda a la población extremar los cuidados, mantenerse correctamente hidratada, evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad térmica y prestar atención a los síntomas compatibles con golpes de calor, como mareos, dolor de cabeza, fatiga o deshidratación.
Se viene un fin de semana de calor extremo en Las Flores: sensación térmica cercana a los 40°
Las autoridades sanitarias aconsejan además reducir la actividad física al aire libre, utilizar ropa liviana y clara, y no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados. Se solicita a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones preventivas para evitar complicaciones de salud.
Emergencia vial: alertan por el grave deterioro de las rutas nacionales en PBA
Aporte económico a la Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 2 para la instalación de aires acondicionados
Alerta amarilla por temperaturas extremas para Las Flores y la región durante el fin de semana y el lunes
Mañana viernes 23, corte programado de energía
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras