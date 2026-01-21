Las Flores
Se viene un fin de semana de calor extremo en Las Flores: sensación térmica cercana a los 40°
Un intenso episodio de calor se prevé para este fin de semana en la ciudad de Las Flores y la región, donde las altas temperaturas, combinadas con elevados niveles de humedad, podrían llevar la sensación térmica a valores cercanos a los 40 grados.
De acuerdo a los pronósticos meteorológicos, se esperan jornadas agobiantes, con temperaturas máximas que rondarán los 34 a 36 grados, mientras que la sensación térmica podría ser considerablemente más elevada, especialmente durante las horas de la tarde.
Las condiciones de tiempo estable, escasa nubosidad y viento leve favorecerán el aumento de la temperatura, generando un escenario de calor extremo, típico de esta época del año, pero con registros por encima de lo habitual.
Fin de la inestabilidad: se anuncian días calurosos para la semana, sin lluvias a la vista para Las Flores y la zona
Ante este panorama, se recomienda a la población extremar los cuidados, evitar la exposición prolongada al sol en los horarios de mayor radiación, mantenerse hidratados, usar ropa liviana y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Asimismo, se sugiere un uso responsable de la energía eléctrica y tomar precauciones para prevenir golpes de calor, tanto en personas como en mascotas.
