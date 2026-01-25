Las Flores
Las Flores enfrenta un lunes sofocante con 36 grados y tormentas aisladas
La ciudad de Las Flores tendrá una semana calurosa con temperaturas que superarán los 30 grados, comenzando con un lunes de hasta 36 grados y posibles tormentas por la tarde.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Las Flores se prepara para un lunes con calor intenso, donde la temperatura máxima alcanzará los 36 grados, acompañado de tormentas aisladas durante la tarde. Este inicio de semana traerá condiciones climáticas que invitan a tomar precauciones ante el calor y la posibilidad de precipitaciones.
El martes la temperatura máxima bajará ligeramente a los 34 grados, manteniendo todavía un ambiente cálido que irá disminuyendo gradualmente durante la semana. Para el miércoles y jueves se esperan registros cercanos a los 33 y 32 grados respectivamente, mientras que el viernes la temperatura máxima rondará los 31 grados, marcando una leve tregua en el calor.
Este registro de temperaturas por encima de los 30 grados durante varios días seguidos es significativo para Las Flores, por lo que la población deberá mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo en las horas de mayor radiación.
Se viene una ola de calor en la provincia y crece el riesgo de incendios
Las tormentas aisladas previstas para la tarde del lunes podrían aliviar momentáneamente el calor, aunque también se recomienda estar atentos a posibles cambios en el pronóstico. En general, la semana será una combinación de calor sostenido y algunos momentos de inestabilidad.
Se recomienda seguir el pronóstico actualizado para organizar las actividades y tomar las medidas necesarias frente a estas condiciones meteorológicas.
Entre todos, un ambiente más limpio: se incorporan puntos para botellas de vidrio en distintos puntos de la ciudad
La Provincia actualizó las multas de tránsito y varias ya rondan el millón de pesos
Bomberos continúa renovando y sumando equipamiento para el cuartel
Alarma por incendios de pastos y malezas: Bomberos intervinieron en Ruta 3 y Paraje El Trigo
Las Flores enfrenta un lunes sofocante con 36 grados y tormentas aisladas
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras