Las Flores enfrenta un lunes sofocante con 36 grados y tormentas aisladas

Las Flores se prepara para un lunes con calor intenso, donde la temperatura máxima alcanzará los 36 grados, acompañado de tormentas aisladas durante la tarde. Este inicio de semana traerá condiciones climáticas que invitan a tomar precauciones ante el calor y la posibilidad de precipitaciones.

El martes la temperatura máxima bajará ligeramente a los 34 grados, manteniendo todavía un ambiente cálido que irá disminuyendo gradualmente durante la semana. Para el miércoles y jueves se esperan registros cercanos a los 33 y 32 grados respectivamente, mientras que el viernes la temperatura máxima rondará los 31 grados, marcando una leve tregua en el calor.

Este registro de temperaturas por encima de los 30 grados durante varios días seguidos es significativo para Las Flores, por lo que la población deberá mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo en las horas de mayor radiación.

Las tormentas aisladas previstas para la tarde del lunes podrían aliviar momentáneamente el calor, aunque también se recomienda estar atentos a posibles cambios en el pronóstico. En general, la semana será una combinación de calor sostenido y algunos momentos de inestabilidad.

Se recomienda seguir el pronóstico actualizado para organizar las actividades y tomar las medidas necesarias frente a estas condiciones meteorológicas.