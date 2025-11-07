Las Flores
Las Flores no figura entre los 16 municipios bonaerenses con niveles peligrosos de arsénico en el agua, según el ITBA
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) advirtió sobre niveles peligrosos de arsénico en el agua de 16 municipios bonaerenses, donde la concentración del elemento supera el máximo permitido por ley y representa un riesgo para la salud pública.
El relevamiento, que el ITBA realiza desde hace 14 años, detectó que en 12 partidos del interior y cuatro del conurbano bonaerense el agua presenta valores superiores a las 50 partes por billón (ppb), límite fijado por la legislación nacional.
Entre los distritos más comprometidos se encuentran Guaminí, Chivilcoy, Mercedes, Escobar, General Rodríguez, Cañuelas, Monte, Roque Pérez, Azul, Villarino, Nueve de Julio y Partido de la Costa, además de Almirante Brown, Vicente López, Ezeiza y San Vicente en el conurbano.
Asimismo, una veintena de municipios presenta una situación de “alerta amarilla”, con niveles que superan las 10 ppb —tope establecido por las normas internacionales—, aunque dentro de los parámetros que permite la ley argentina. Allí se incluyen, entre otros, Mar del Plata, Villa Gesell, Tres Arroyos, Olavarría, Junín, Bolívar, San Pedro, Baradero y La Plata.
Cabe destacar que Las Flores no se encuentra incluida en ninguno de los listados del relevamiento, lo que indica que el distrito no presenta, según el monitoreo del ITBA, niveles de arsénico que representen riesgo para el consumo humano.
