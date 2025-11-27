La Plata
66 municipios bonaerenses con niveles críticos de arsénico
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La presencia de arsénico en el agua de consumo —tanto de red como de pozo— continúa afectando a decenas de miles de personas en Argentina y expone un desafío sanitario de creciente gravedad. Así lo confirmó una reciente actualización del relevamiento nacional realizado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que mostró un incremento significativo en diferentes regiones del país.
El informe advierte especialmente sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, donde se detectó un marcado aumento de municipios con niveles de arsénico por encima de los parámetros de seguridad.
De los 135 partidos bonaerenses, 66 se encuentran clasificados en franja “amarilla” o “roja”, de acuerdo con el mapa actualizado del ITBA.
Dentro de este grupo, 41 ciudades que son cabecera de partido presentan detecciones preocupantes y 14 de ellos están señalados directamente en rojo, la categoría más grave.
Las Flores no figura entre los 16 municipios bonaerenses con niveles peligrosos de arsénico en el agua, según el ITBA
La mayoría de los estudios fueron realizados durante el último año y reflejan una situación delicada respecto del agua de consumo. Varios de estos partidos afectados se encuentran próximos a lagunas o espejos de agua de gran dimensión, lo que podría influir en la composición química del recurso.
Entre los distritos comprometidos se encuentran Cañuelas, Chivilcoy, Ezeiza, Junín, Lobos, Mercedes, Monte, Navarro, San Vicente, Suipacha y Tres Arroyos, entre otros.
A continuación, el listado completo de los partidos y localidades descriptos públicamente como afectados, ya sea en nivel amarillo (10 a 50 ppb) o rojo (más de 50 ppb):
1. 9 de Julio
2. Guaminí
3. Chivilcoy
4. Mercedes
5. Escobar
6. General Rodríguez
7. Cañuelas
8. Monte
9. Roque Pérez
10. Azul
11. Partido de la Costa
12. Villarino
13. Vicente López
14. Almirante Brown
15. Ezeiza
16. San Vicente
17. General Pueyrredón (incluye Mar del Plata)
18. Villa Gesell
19. Tres Arroyos
20. Olavarría
21. Junín
22. San Pedro
23. Bolívar
24. Baradero
25. Salliqueló
26. La Plata
27. Lobos
28. Navarro
29. Suipacha
30. Cañuelas
31. Chivilcoy
32. Junín
33. Mercedes
34. Monte
35. Navarro
36. San Vicente
37. Suipacha
38. Tres Arroyos
39. Ezeiza
40. Cañuelas
Nuestra ciudad bajo Alerta Amarillo para este jueves, con condiciones que podrían empeorar a Naranja
Gigante de los electrodomésticos cierra su planta y deja 300 trabajadores en la calle
Las Flores Básquet se consagró campeón de la Copa de Plata en la categoría Mini
El municipio de Las Flores recibió reconocimiento provincial por su trabajo en niñez y adolescencia
66 municipios bonaerenses con niveles críticos de arsénico
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras