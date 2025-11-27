66 municipios bonaerenses con niveles críticos de arsénico

Connect with us
La presencia de arsénico en el agua de consumo —tanto de red como de pozo— continúa afectando a decenas de miles de personas en Argentina y expone un desafío sanitario de creciente gravedad. Así lo confirmó una reciente actualización del relevamiento nacional realizado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que mostró un incremento significativo en diferentes regiones del país.

El informe advierte especialmente sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, donde se detectó un marcado aumento de municipios con niveles de arsénico por encima de los parámetros de seguridad.

De los 135 partidos bonaerenses66 se encuentran clasificados en franja “amarilla” o “roja”, de acuerdo con el mapa actualizado del ITBA.
Dentro de este grupo, 41 ciudades que son cabecera de partido presentan detecciones preocupantes y 14 de ellos están señalados directamente en rojo, la categoría más grave.

La mayoría de los estudios fueron realizados durante el último año y reflejan una situación delicada respecto del agua de consumo. Varios de estos partidos afectados se encuentran próximos a lagunas o espejos de agua de gran dimensión, lo que podría influir en la composición química del recurso.

Entre los distritos comprometidos se encuentran Cañuelas, Chivilcoy, Ezeiza, Junín, Lobos, Mercedes, Monte, Navarro, San Vicente, Suipacha y Tres Arroyos, entre otros.

A continuación, el listado completo de los partidos y localidades descriptos públicamente como afectados, ya sea en nivel amarillo (10 a 50 ppb) o rojo (más de 50 ppb):

1. 9 de Julio
2. Guaminí
3. Chivilcoy
4. Mercedes
5. Escobar
6. General Rodríguez
7. Cañuelas
8. Monte
9. Roque Pérez
10. Azul
11. Partido de la Costa
12. Villarino
13. Vicente López
14. Almirante Brown
15. Ezeiza
16. San Vicente
17. General Pueyrredón (incluye Mar del Plata)
18. Villa Gesell
19. Tres Arroyos
20. Olavarría
21. Junín
22. San Pedro
23. Bolívar
24. Baradero
25. Salliqueló
26. La Plata
27. Lobos
28. Navarro
29. Suipacha
