Arsénico: la Justicia ordenó a un intendente distribuir agua en bidones

La difusión por parte del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) de una versión actualizada de su “Mapa del Arsénico” genera consecuencias a pesar de haber sido cuestionada oficialmente. Ahora, un juzgado de La Plata ordenó a un intendente del interior bonaerense habilitar un lugar al que los vecinos puedan ir a recoger agua con bidones, ante la sospecha de que el agua de red puede contener una proporción demasiado elevada de esa sustancia peligrosa para la salud.

Se trata de Saladillo, un partido ubicado en el centro este de la provincia de Buenos Aires, cuyo intendente, José Luis Salomón, asegura que el agua de red que consumen los habitantes del distrito es perfectamente potable.

El Juzgado Contencioso Administrativo N°4 de la capital provincial hizo lugar a un amparo colectivo en el que los vecinos reclaman la construcción de una planta potabilizadora, y obligó a la Municipalidad a crear “un centro de distribución comunitario en un lugar de fácil acceso para la población, donde se instalará un tanque fijo con canillas, que será abastecido y llenado con agua de fuente superficial”, en un lapso de no más de 15 días.

También conminó al municipio a “proveer bidones de aguas potables” a los centros de salud, escuelas y espacios recreativos que lo soliciten.

La comuna salió a explicar que “cumple con todos los controles establecidos y realiza monitoreos permanentes para garantizar que el agua distribuida sea segura y apta para consumo” y que pondrá a disposición de la Justicia toda la documentación relevante. Y anticipó que apelará la medida por ser de “imposible cumplimiento en el plazo establecido”.

La difusión del “Mapa del Arsénico” elaborado por el ITBA disparó la alarma por la presencia de ese peligroso elemento en los pozos de agua de muchos distritos de la provincia de Buenos Aires. Pero el Consejo Hídrico Federal (CoHiFe) salió hace pocos días a cuestionar la validez del informe por no cumplir con requisitos técnicos que garanticen su rigor científico, y advirtió sobre los riesgos de difundir “información de alto impacto” sin obedecer protocolos estrictos.