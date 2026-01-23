Llegó a Las Flores la segunda motoniveladora, destinado a tareas de mantenimiento y recuperación de los caminos rurales

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Tal como había sido anunciado días atrás por el intendente Alberto Gelené, arribó a Las Flores la segunda motoniveladora adquirida a través del acuerdo firmado con Provincia Leasing, sumando una nueva herramienta clave para el parque automotor municipal.

Este nuevo equipamiento estará destinado principalmente a tareas de mantenimiento y recuperación de los caminos rurales, muchos de los cuales se vieron seriamente afectados por las inundaciones registradas en los últimos meses. Además, la motoniveladora permitirá reforzar distintos trabajos vinculados a la infraestructura vial del Partido.

Con la incorporación de esta unidad, la gestión municipal cumple el objetivo planteado de adquirir una motoniveladora por año, alcanzando así el total de seis máquinas, lo que representa una inversión estratégica para fortalecer la capacidad operativa del Municipio y brindar mejores respuestas a productores y vecinos del ámbito rural.

Desde el Ejecutivo destacaron la importancia de seguir incorporando maquinaria propia, optimizando recursos y garantizando mayor eficiencia en los trabajos de mantenimiento y obras públicas en todo el distrito.