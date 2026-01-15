El Municipio incorporó una nueva motoniveladora para trabajos rurales y urbanos

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Durante la mañana de este jueves se presentó oficialmente una nueva maquinaria adquirida por el Municipio mediante el sistema de leasing, que será destinada al perfilado y mantenimiento de caminos rurales, así como también a distintas obras en el casco urbano de la ciudad.

La presentación se realizó en la puerta del Palacio Municipal y estuvo encabezada por el intendente Alberto Gelené, quien estuvo acompañado por el concejal Fabián Blanstein, el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, ingeniero Javier Arreyes, y otros funcionarios municipales.

Respecto al sistema de adquisición, el intendente explicó que se realizó a través de leasing: “El Banco Provincia compra el bien y el municipio lo alquila con opción a compra, pagando una cuota mensual hasta completar el plazo, momento en el cual la máquina pasa a ser propiedad municipal”. En ese sentido, indicó que cada equipo tiene un valor aproximado de 300 millones de pesos, monto imposible de afrontar de manera inmediata por el municipio.

La nueva motoniveladora tendrá como destino principal el mantenimiento de los caminos rurales, aunque también será utilizada para trabajos en el ámbito urbano, como pavimentación, cordón cuneta, apertura de calles y otras obras de infraestructura.