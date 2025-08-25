Capital Federal
Celulares, dólares y audios: la ruta judicial tras las coimas en la ANDIS
La Justicia allanó domicilios, secuestró celulares y detectó sobres con USD 266.000 y 7 millones de pesos. El juez Casanello busca probar si existió delito.
La filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), desató un escándalo que ya golpea al corazón del Gobierno. En esas grabaciones se habla de presuntas coimas en la compra de medicamentos y de retornos millonarios que habrían beneficiado a la droguería Suizo Argentina. La Justicia reaccionó con una investigación de urgencia: más de diez allanamientos, celulares secuestrados y sobres con dinero en efectivo forman parte de la trama que ahora intenta desentrañar el juez federal Sebastián Casanello.
Más de diez domicilios fueron allanados en simultáneo. En uno de ellos, las fuerzas de seguridad interceptaron a Spagnuolo cuando circulaba en un Volkswagen Nivus dentro de un country de Pilar, donde se le secuestraron dos celulares. El ex funcionario no entregó las claves de acceso, por lo que los peritos deberán intentar desbloquearlos.
En paralelo, otro operativo apuntó al empresario platense Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Según fuentes oficiales, estaba por salir en auto con varios sobres que contenían USD 266.000 y 7 millones de pesos. También le retuvieron su pasaporte y su celular, cuyo modelo de alta gama aún no pudo ser desencriptado.
El único que cooperó fue Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, quien entregó voluntariamente la clave de su teléfono. Para los investigadores, el análisis de los dispositivos es el primer paso para determinar si existió delito. El objetivo principal será recuperar los audios originales y otros datos que permitan reconstruir las presuntas maniobras.
Además de la evidencia digital, la Justicia revisará documentación secuestrada tanto en la sede de la ANDIS como en las propiedades de Spagnuolo y de Kovalivker en Nordelta. El material podría aportar pruebas de acuerdos entre funcionarios y la droguería.
El caso aún no tiene carátula definida ni imputaciones formales. El fiscal evalúa si los acusados serán citados como testigos, encubridores o imputados, según los resultados de las pericias.
Uno de los pasajes más comprometidos de los audios de Spagnuolo revela cómo presuntamente operaba la firma: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, vas a tener que poner el 8’, lo que cobran de medicamentos”. El ex funcionario también apuntó contra Eduardo “Lule” Menem como facilitador de esas maniobras.
Mientras tanto, la Justicia busca localizar a Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel y presidente de la droguería. Cuando la Policía llegó a su domicilio, ya no estaba.
Una familia platense es la dueña de la Suizo Argentina. La estructura accionaria de Suizo Argentina muestra el predominio familiar: el padre, Eduardo Jorge Kovalivker, concentra el 64,5% del capital social; Jonathan detenta algo más del 21% y Emmanuel, accionista minoritario con el 0,015%, participa activamente en la gestión. El peso político del clan se fortaleció por el vínculo de Jonathan con Mauricio Macri, con quien comparte almuerzos y partidos de pádel en Nordelta.
En el Gobierno sospechan que podrían existir más grabaciones clandestinas y temen que los teléfonos y papeles secuestrados a Spagnuolo compliquen la estrategia oficial en plena campaña rumbo a las elecciones.
Juan Cruz Carbajal se adjudicó la fase regional de Taekwon Do de los Juegos Bonaerenses
