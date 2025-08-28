Lluvias y viento afectarán el centro y norte del país entre el 30 de agosto y el 1° de septiembre

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Servicio Meteorológico Nacional informa que el desarrollo de un sistema de baja presión sobre la franja central del país dará lugar a un período de abundantes precipitaciones en forma de lluvias y tormentas persistentes. Este evento afectará principalmente a las provincias de Buenos Aires (incluido el AMBA), Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y el este de San Juan y de La Rioja.

Las precipitaciones se iniciarán hacia la noche del viernes 29 de agosto en el sur y oeste de Mendoza, y durante el sábado 30 se extenderán al resto de esa provincia, San Luis, San Juan, La Rioja, el sur de Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y el norte y oeste de Buenos Aires. El domingo 31 las lluvias avanzarán hacia el sur y el este, alcanzando también a Entre Ríos y gran parte de Buenos Aires, incluido el Área Metropolitana, mientras que en el resto de las provincias mencionadas persistirán las precipitaciones. Finalmente, el lunes 1° de septiembre las zonas más afectadas serán el este de Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires (incluido el AMBA), Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.

Durante todo el período se esperan valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 20 y los 120 milímetros, aunque en algunos sectores podrán registrarse lluvias más abundantes, entre 120 y 150 milímetros, e incluso superiores. A la fecha existe incertidumbre en torno a la localización exacta de los acumulados más importantes, pero la mayoría de los modelos de pronóstico numérico coinciden en que podrían concentrarse sobre Mendoza, San Luis, el sur de La Rioja, el centro y sur de Córdoba, el norte de La Pampa, el sur de Santa Fe y el norte y oeste de Buenos Aires.

La formación de este sistema de baja presión también estará acompañada por un incremento en la intensidad del viento del sudeste y del sur. A partir del sábado 30 se espera que afecte a Río Negro, La Pampa, el sur de Córdoba, San Luis y Mendoza, mientras que desde el domingo 31 alcanzará al sur de La Rioja, el sudeste de Catamarca y el oeste de Córdoba. En estas regiones, los vientos podrían registrar velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas de 70 a 90 kilómetros por hora. La intensidad del viento comenzará a disminuir en la madrugada del lunes 1° de septiembre.



Cabe destacar que, ante este tipo de situaciones, existe un grado de incertidumbre sobre la localización exacta de los sectores más afectados por las precipitaciones y los vientos. Por este motivo, se recomienda a la población mantenerse informada diariamente y consultar las actualizaciones de los pronósticos y alertas a través de la página web del Servicio Meteorológico Nacional.