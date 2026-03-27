Capital Federal
Se firmó la paritaria de Comercio 2026: acuerdan suba del 5% en tres tramos y un refuerzo no remunerativo
Las partes acordaron un incremento del 5% en forma de asignación remunerativa y no acumulativa, a abonarse en tres tramos.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) suscribieron un nuevo acuerdo en el marco de la paritaria para la actividad mercantil.
Las partes pactaron un incremento salarial del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de marzo de 2026, con más las sumas no remunerativas a dicha fecha.
La mencionada suba del 5% se abonará de acuerdo al siguiente detalle: 2% a partir del mes de abril de 2026; 1,5% a partir del mes de mayo de 2026 y 1,5% a partir del mes de junio de 2026. Por otra parte, se pactó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa de $ 20.000, que se adicionará a la suma no remunerativa abonada a la fecha y que continuará manteniendo igual carácter.
Kicillof acordó con estatales y la mayoría de docentes el primer aumento salarial de 2026
Lo pactado tendrá vigencia desde el 1° de abril de 2026. Se aclara que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.
Vuelco de automóvil en camino rural hacia Paraje Harosteguy: una mujer fue asistida y no sufrió heridas de gravedad
Saladillo: un familiar de un infractor gatilló con un revólver contra tres inspectores, sin que se produjera el disparo
Los surtidores no dan tregua: segundo aumento de combustibles en menos de 24 horas en Las Flores
Con la presencia de Blanstein, Kicillof afirmó “La Provincia y los municipios no les vamos a dar la espalda a los bonaerenses que sufren necesidades”
Las Flores: entre el sábado y el domingo podrían registrarse tormentas fuertes con acumulados superiores a 50 mm
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras