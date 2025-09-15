Connect with us
Camioneros cerró un nuevo acuerdo salarial, aumentos hasta febrero y suma fija en septiembre

Capital Federal

Camioneros cerró un nuevo acuerdo salarial, aumentos hasta febrero y suma fija en septiembre

Publicado

hace 7 horas

-

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció que el gremio de Camioneros alcanzó un nuevo entendimiento con las cámaras empresarias del sector.

El convenio contempla incrementos escalonados, una suma fija no remunerativa y la incorporación de montos al salario básico.

Principales puntos del acuerdo

• Aumentos en seis tramos:

o Septiembre 2025 → +1,2%
o Octubre 2025 → +1,1%
o Noviembre 2025 → +1%
o Diciembre 2025 → +1%
o Enero 2026 → +1%
o Febrero 2026 → +1%

• Suma no remunerativa: pago extraordinario de $25.000 en septiembre 2025.

• Incorporación al básico: desde octubre se suman $22.000 al haber mensual.

Próximas instancias

Las partes volverán a reunirse en diciembre 2025 para revisar el acuerdo y analizar posibles ajustes en función de la evolución económica y la inflación.

Desde el Gobierno destacaron que este entendimiento “refleja el compromiso de los distintos actores sociales con la estabilidad del sector y la preservación del poder adquisitivo de los trabajadores”.

