Provincia ofreció 5% de aumentos a docentes y estatales, que ya acordaron: cómo quedan los salarios
Autoridades del Gobierno bonaerense recibieron este martes a los gremios docentes y estatales en una nueva reunión paritarias en las que les ofrecieron un aumento del 5% en dos tramos, que fue puesta a consideración por los gremiso que representan a los educadores y ya fue aceptada por los que nuclean a los empleados de la administración central.
La cita fue virtual y se dio tras el rechazo la semana pasada de una oferta formal de incremento del 3,2% en dos tramos.
En el caso de los docentes, a oferta oficial fue del 5% aunque manteniendo el esquema de pagarla en dos veces, también en agosto (a percibir en septiembre) y octubre (a cobrar en noviembre). Además, el Gobierno se comprometió a mantener una cláusula de Monitoreo en septiembre y volver a negociar salarios en octubre para cerrar el año.
Se firmó la paritaria de comercio
Con este esquema, los salarios para un maestro de Grado Inicial quedarían en agosto en $700.000 y en octubre $713.217, según indicaron fuentes gremiales. Mientras que un profesor con 20 módulos en agosto percibiría $905.433 y en octubre $927.518. Para un preceptor los ingresos serían en agosto $600.070 y octubre $614.690; y para un maestro de Grado con 5ª hora pasaría a $882.991 y después a $900.672.
Si bien la oferta va en sintonía con lo que habían planteado los sindicatos en la reunión anterior, recién el miércoles se espera una respuesta concreta, aunque las organizaciones del Frente de Unidad ya adelantaronq ue la pondrán a consideración en asabmleas de delegados. El objetivo de los gremios es que la paritaria se cierre esta semana para que el aumento se pague con los sueldos de este mes, ya que las liquidaciones deben realizarse esta semana.
En el caso de los estatales nueclados en la Ley 10.430, la propuesta, que ya fue aceptada por ATE y UPCN, las dos organizaciones principales, también fue del 5%. Con este incremento, en noviembre el salario básico sin descuientos de un estatal categoría 5 -la más baja del escalafón- quedaría en 199.,994,54 y el de bolsillo en 982.159,25. (DIB)
