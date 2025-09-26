Las Flores
¡Feliz Día del Empleado de Comercio! El feriado se traslada al lunes 29 de septiembre
El Día del Empleado de Comercio, establecido por la Ley 26.541 como feriado nacional el 26 de septiembre, ha sido trasladado al lunes 29 de septiembre de 2025.
Esta decisión fue tomada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) en acuerdo con las cámaras empresarias del sector, con el objetivo de otorgar a los trabajadores un fin de semana largo y minimizar el impacto económico en el comercio.
PUNTOS CLAVE:
Empleados de comercio recibirán un aumento del 5,1%
Homologación oficial: El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la disposición 2161/2025 APN-DNRYRT, homologó el acuerdo que establece el traslado de la conmemoración del Día del Empleado de Comercio al lunes 29 de septiembre.
Alcances legales: El lunes 29 de septiembre, los trabajadores del sector gozarán de los mismos derechos que en un feriado nacional, incluyendo el pago con recargo del 100% si trabajan ese día.
Funcionamiento de los comercios: Aunque el lunes 29 es feriado para los empleados de comercio, los comercios no están obligados a cerrar. Sin embargo, si un empleado trabaja ese día, deberá percibir el pago correspondiente con el recargo estipulado por la ley.
IMPACTO EN LA LIQUIDACIÓN DE SUELDOS:
Los empleadores deberán considerar el lunes 29 de septiembre como un feriado al momento de liquidar los sueldos de septiembre. Esto implica que si el trabajador no presta tareas ese día, percibirá su remuneración habitual, y si trabaja, se le abonará con el recargo del 100%.
El traslado del Día del Empleado de Comercio al lunes 29 de septiembre de 2025 busca equilibrar el reconocimiento a los trabajadores con la continuidad de las actividades comerciales. Es fundamental que tanto empleadores como empleados estén informados sobre los alcances de esta medida para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales establecidos por la ley.
