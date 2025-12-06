Comercio: acuerdan suma fija no remunerativa de $60.000 por cuatro meses en la nueva paritaria

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) suscribieron un nuevo acuerdo en el marco de la paritaria para la actividad mercantil.

Las partes pactaron otorgar una suma fija no remunerativa de $ 60.000 (Art. 6, Ley 24.241), en carácter de recomposición, a abonarse en cada uno de los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, y que se extingue con el pago mensual de cada una de ellas, con excepción de los últimos $ 60.000 –correspondientes al mes de marzo de 2026– los cuales se incorporarán a los básicos en su valor nominal en el mes de abril de 2026.

Asimismo, se acordó extender hasta el mes de marzo de 2026 inclusive la suma fija no remunerativa de $ 40.000 que había sido previamente acordada por las partes intervinientes el 26 de junio de 2025, en los mismos términos y con los idénticos alcances.

Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de julio de 2025 y hasta el 30 de abril de 2026, sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron a reunirse en el mes de marzo de 2026 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido.

Se aclara que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.