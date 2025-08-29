Capital Federal
Septiembre llega con aumentos
Alquileres, prepagas y colegios privados son sólo algunos de los rubros que sufrirán un nuevo ajuste desde el próximo mes.
El comienzo de septiembre trae, además de la llegada de la primavera, una serie de aumentos en diversos rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas. Esto en el marco de la inflación de julio que fue de 1,9% y acumuló en los últimos doce meses un 36,6%.
Alquileres
Para el ajuste de septiembre de 2025, los contratos firmados bajo la ley derogada en 2020 y renovados en 2023 afrontarán una segunda y última suba interanual (ya que finalizarán en 2026) de 50,3%, la tasa más baja en casi tres años. Es el aumento más bajo desde que entró en vigencia la ley de alquileres. Es decir, si un inquilino paga un alquiler de $400.000, a partir del próximo mes y por los siguientes doce deberá abonar $601.440, mientras que el que paga $600.000 pasará a abonar $902.161 por mes.
Los que no se rigen por la derogada ley, y tienen acordados ajustes trimestrales, el aumento de septiembre se calculará con el último índice publicado por el INDEC -julio de 2025-, por lo que el incremento será del 5,52%. Un alquiler de $600.000 pasará a $633.113.
Colegios privados
Los colegios privados que reciben subsidios estatales en la provincia de Buenos Aires aumentarán en septiembre un 2,8%, tras el acuerdo al que llegaron el Gobierno y la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa). De esta manera, el incremento en las cuotas desde el próximo mes se da luego que en agosto no hubo ajuste. El anterior, había sido de 11% para el bimestre junio y julio: 6,5% y 4,2%, respectivamente. Mientras que en la Ciudad Autónoma (CABA) la suba será del 3,2% para septiembre.
Prepagas
Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas oscilarán entre 1,4% y 1,9% en septiembre. La suba también aplica a los copagos. Las compañías justifican el alza de los aranceles por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud, aunque las actualizaciones se ubican igual o por debajo de la inflación de julio, que fue del 1,9%.
Transporte
A partir del 1 de septiembre, el costo de viajar en el transporte público de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense volverá a subir. El boleto de colectivos sufrirá un ajuste cercano al 3,9%, lo que elevará el mínimo a $529,25 en el conurbano y a $526,13 en la Ciudad.
El incremento se enmarca en la política vigente desde abril, que ajusta mensualmente las tarifas de colectivos y subtes en función del índice de inflación más un 2% adicional. De esta manera, en lo que va de 2025, el transporte automotor acumula un alza del 42,27% en PBA y del 41,43% en CABA. Solo en agosto, los boletos subieron 3,8%.
Combustibles
El Gobierno nacional oficializó los incrementos que serán aplicados en los impuestos a los combustibles durante el tercer trimestre del 2025. De esta manera, está previsto que los mismos impacten en los valores de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Así, solo por impuestos, el litro de nafta súper subirá $10,52 sobre los valores vigentes y en el gasoil $8,58, es decir, un alza de 0,8% y 0,7%, respectivamente.
Luz y gas
El Gobierno definió el nuevo precio mayorista para la energía eléctrica, que quedará desde el lunes 1 en $13.554/MWh, con un alza de 0,5% sobre los vigentes. El nuevo valor se traslada a las boletas finales y se suma a otros costos de transporte y distribución, establecidos en la Revisión Quinquenal Integral (RQI) y que tienen incrementos mensuales en línea con la inflación.
En este contexto, el Gobierno nacional volvió a aumentar el cargo en la factura de gas para financiar el régimen de Zona Fría, suba que se verá trasladada a los costos que pagan los usuarios residenciales y las empresas por este servicio. A través de la Resolución 1253/2025, la gestión del presidente Javier Milei dispuso aumentar del 6,6% al 6,8% la alícuota del «recargo» (impuesto) que pagan todos los usuarios sobre los consumos de gas natural y que financian a los que tienen subsidios por el régimen de Zona Fría.
A eso se sumó un ajuste en el precio mayorista del gas (PIST) que quedará en US$2725 por metro cúbico, una baja de 5,48% respecto del vigente. (DIB)
