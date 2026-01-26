Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

El Gobierno fijó una suba del 2,85% en jubilaciones y pensiones desde febrero de 2026, ajustada por IPC con dos meses de retraso

Capital Federal

El Gobierno fijó una suba del 2,85% en jubilaciones y pensiones desde febrero de 2026, ajustada por IPC con dos meses de retraso

Foto del avatar

Publicado

hace 8 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la nueva suba en las jubilaciones siguiendo la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pero con dos meses de retraso. Así quedó plasmado en la Resolución 21/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernando Omar Bearzi.

Allí la gestión libertaria fijó una suba del 2,85% en las jubilaciones y pensiones a partir de febrero de 2026 siguiendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre pasado.

De esta manera el haber mínimo del sistema previsional llegará en febrero a los 359.254,35 pesos y mantiene a los jubilados de la mínima por debajo de la línea de pobreza que marca la Canasta Básica Total (CBT) del Indec y que en diciembre pasado llegó, para un adulto, a los 423.532 pesos.

Te puede interesar:

La Justicia le ordenó al Gobierno cumplir la emergencia en discapacidad o aplicará multas

Así, la jubilación mínima de febrero próximo apenas alcanzará para cubrir el 84% de la CBT de diciembre pasado y menos que la de febrero cuyo monto el Indec informará recién en marzo.

Sin embargo la Defensoría de la Tercera Edad elabora una Canasta Básica de los Jubilados, distinta a la que elabora el Indec y en la que se pondera elementos básicos para las personas de la tercera edad. En octubre pasado, la última Canasta Básica de los Jubilados informada hasta el momento, llegaba a los 1.514.074,13 pesos.

Es decir que en febrero, la jubilación mínima apenas alcanzará para cubrir menos una cuarta parte, el 23,73%, de la Canasta Básica de los Jubilados de octubre pasado, por lo que hoy esta relación es todavía menor.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.