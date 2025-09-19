Las Flores
Accidente de tránsito en la intersección de Av. Carmen y Av. Sarmiento
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Siendo aproximadamente las 21:30 horas, efectivos de la Policía Comunal fueron alertados por un siniestro vial ocurrido en la intersección de las avenidas Carmen y Sarmiento.
El hecho se produjo entre un Chevrolet Corsa y una motocicleta 110cc. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor debió ser trasladado al Hospital local por el servicio de emergencias SAME.
En el lugar trabajaron también agentes de Tránsito Municipal, quienes realizaron las tareas correspondientes para ordenar la circulación.
El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Las Flores y la región
Destacado primer certamen de Danzas del Centro Cultural El Malacara
Principio de incendio de una cocina en una vivienda de Av. Avellaneda: rápida intervención de Bomberos Voluntarios
Lanzan el Primer Concurso Fotográfico “Enfoque Florense”
Reunión Plenaria en el HCD: se presentó un proyecto para la creación de la Escuela Municipal de Jóvenes Conductores
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras