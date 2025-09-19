Connect with us
Accidente de tránsito en la intersección de Av. Carmen y Av. Sarmiento

Las Flores

hace 7 minutos

Siendo aproximadamente las 21:30 horas, efectivos de la Policía Comunal fueron alertados por un siniestro vial ocurrido en la intersección de las avenidas Carmen y Sarmiento.

El hecho se produjo entre un Chevrolet Corsa y una motocicleta 110cc. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor debió ser trasladado al Hospital local por el servicio de emergencias SAME.

En el lugar trabajaron también agentes de Tránsito Municipal, quienes realizaron las tareas correspondientes para ordenar la circulación.

