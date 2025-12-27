Azul
Azul: Detuvieron a un rauchense por intentar sobornar a un policía con dólares tras un accidente de tránsito
Un hombre de 30 años fue aprehendido este sábado en la ciudad de Azul acusado del delito de cohecho activo, luego de intentar sobornar a personal policial que intervenía en un accidente de tránsito.
El hecho ocurrió en avenida Mitre, entre Rauch y España, donde efectivos de la Comisaría Primera acudieron tras un llamado al sistema de emergencias 911 por una colisión entre una camioneta Ford F-100, dominio DSP-341, y una camioneta Fiat Multicarga, dominio XLM-339. Según se informó oficialmente, el siniestro no dejó personas lesionadas.
La Ford F-100 era conducida por un masculino oriundo de nuestra ciudad, al cursar los datos de los rodados y sus conductores por el sistema informático policial, se constató que la camioneta Ford registraba prohibición de circular.
En ese contexto, el conductor habría intentado sobornar al personal policial, entregando tres billetes de cien dólares estadounidenses, cuyos números de serie fueron debidamente identificados. Ante esta situación, el hombre fue aprehendido en el lugar por el delito de cohecho activo, previsto en el artículo 258 del Código Penal.
Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro del dinero y del vehículo, en el marco también de una infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449. El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul
