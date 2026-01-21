Sub DDI Las Flores detuvo a ciudadano acusado de abuso sexual y desobediencia

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En horas de la tarde de este martes, personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) Las Flores llevó adelante la detención de un hombre mayor de edad en esta ciudad, en el marco de una causa judicial por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con desobediencia.

Según informaron fuentes judiciales, el procedimiento se realizó en la vía pública tras darse cumplimiento a una orden de detención vigente, en el contexto de una investigación penal impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 9, a cargo de la Dra. Margaretic, con intervención de la Ayudantía Fiscal Las Flores, cuyo titular es el Dr. Pablo Iparraguirre.

La medida fue solicitada por la fiscalía luego de reunir elementos probatorios suficientes, y posteriormente otorgada por el Dr. Juan José Suárez, titular del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Azul.

De acuerdo a la información oficial, el detenido es un albañil domiciliado en esta ciudad. La causa se originó a partir de una denuncia radicada en diciembre de 2025 por una expareja del imputado, quien lo acusó de haber cometido hechos de abuso sexual que habrían ocurrido entre los años 2019 y 2025.

Asimismo, otra expareja denunció en el corriente mes que el ahora detenido habría incumplido en al menos tres oportunidades una medida judicial de prohibición de acercamiento, configurando el delito de desobediencia.

Tras su aprehensión, el imputado quedó a disposición de la Justicia, alojado en la sede de la Sub DDI Las Flores en calidad de detenido, a la espera de las próximas actuaciones judiciales.