Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Colisión entre un automóvil y una motocicleta deja a masculino con fractura de clavícula

Las Flores

Colisión entre un automóvil y una motocicleta deja a masculino con fractura de clavícula

Foto del avatar

Publicado

hace 4 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Este viernes, se registró un siniestro vial en la intersección de las calles Pueyrredón y Alsina, que requirió la intervención inmediata de los servicios de emergencia y seguridad local.

Por causas que aún se intentan establecer, el impacto se produjo entre un automóvil marca Chevrolet Corsa y una motocicleta Suzuki. Como consecuencia del choque, el conductor del vehículo menor debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado en una ambulancia del SAME al nosocomio local.

Tras la evaluación médica en el centro de salud, se dictaminó que el motociclista sufrió una fractura de clavícula, lesión calificada legalmente como grave. Por su parte, el conductor del automóvil resultó ileso.

Te puede interesar:

Motociclista resulta herida tras embestir a un perro en Av. Avellaneda

En el sitio del hecho trabajó personal de la Estación de Policía Comunal (E.P.C.) de Las Flores, preservando el área para las labores periciales correspondientes. La causa ha sido caratulada como «Lesiones Culposas», con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, bajo la órbita del Dr. Pablo Iparraguirre.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.