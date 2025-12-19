Las Flores
Colisión entre un automóvil y una motocicleta deja a masculino con fractura de clavícula
Este viernes, se registró un siniestro vial en la intersección de las calles Pueyrredón y Alsina, que requirió la intervención inmediata de los servicios de emergencia y seguridad local.
Por causas que aún se intentan establecer, el impacto se produjo entre un automóvil marca Chevrolet Corsa y una motocicleta Suzuki. Como consecuencia del choque, el conductor del vehículo menor debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado en una ambulancia del SAME al nosocomio local.
Tras la evaluación médica en el centro de salud, se dictaminó que el motociclista sufrió una fractura de clavícula, lesión calificada legalmente como grave. Por su parte, el conductor del automóvil resultó ileso.
En el sitio del hecho trabajó personal de la Estación de Policía Comunal (E.P.C.) de Las Flores, preservando el área para las labores periciales correspondientes. La causa ha sido caratulada como «Lesiones Culposas», con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, bajo la órbita del Dr. Pablo Iparraguirre.
