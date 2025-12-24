CPR Las Flores esclarece caso de abigeato: recuperan 12 animales y detienen a dos sospechosos

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) Las Flores logró esclarecer un caso de abigeato ocurrido en un establecimiento rural del distrito.

Tras una investigación que incluyó tareas de campo, conteo de hacienda y toma de testimonios, se recuperaron 9 vacas y 3 terneros, y se logró determinar la autoría del hecho. Los responsables fueron identificados como un empleado rural y un productor local, quienes fueron detenidos en el marco de órdenes judiciales.

Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad secuestraron teléfonos celulares, documentación, caravanas y armas de fuego, iniciándose además actuaciones por infracción al Art. 189 bis del Código Penal.

La causa se encuentra bajo la intervención de las UFI N° 13 y N° 11 del Departamento Judicial Azul, y se mantiene la investigación para determinar posibles responsabilidades adicionales.