Las Flores
CPR Las Flores esclarece caso de abigeato: recuperan 12 animales y detienen a dos sospechosos
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) Las Flores logró esclarecer un caso de abigeato ocurrido en un establecimiento rural del distrito.
Tras una investigación que incluyó tareas de campo, conteo de hacienda y toma de testimonios, se recuperaron 9 vacas y 3 terneros, y se logró determinar la autoría del hecho. Los responsables fueron identificados como un empleado rural y un productor local, quienes fueron detenidos en el marco de órdenes judiciales.
Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad secuestraron teléfonos celulares, documentación, caravanas y armas de fuego, iniciándose además actuaciones por infracción al Art. 189 bis del Código Penal.
Rauch: Dos hechos de abigeato se registraron en predios de Ruta 30, faenaron dos novillos y robaron corderos
La causa se encuentra bajo la intervención de las UFI N° 13 y N° 11 del Departamento Judicial Azul, y se mantiene la investigación para determinar posibles responsabilidades adicionales.
Dolores: otro vecino ganó casi $2.700 millones en el Quini 6 tras acertar los seis números
CPR Las Flores esclarece caso de abigeato: recuperan 12 animales y detienen a dos sospechosos
NO PARAMOS: Noticias Las Flores supera los 51.000 seguidores reales y sigue creciendo
Alegría y participación en el cierre de año del Centro de Promoción Comunitaria de Pardo
Se firmó un convenio educativo para el desarrollo y fabricación de semáforos en la Escuela Técnica
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras