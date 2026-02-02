Connect with us
Incendio de un vehículo en la Ruta Provincial N° 91: ocupante de Las Flores y pérdidas totales sin heridos

Las Flores

hace 13 horas

Durante la tarde de este lunes, y tras el alerta emitido mediante la sirena pública, los Bomberos Voluntarios fueron convocados para intervenir en el incendio de un vehículo, marca Chevrolet Meriva ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 91.

Al lugar acudió una dotación de bomberos junto a efectivos de la Policía Vial, quienes trabajaron para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas. El conductor, oriundo de Las Flores, logró ponerse a resguardo a tiempo, aunque las pérdidas materiales del rodado fueron totales debido a la intensidad del fuego.

Temas:
