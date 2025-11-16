Tragedia en Ruta 41: una mujer murió tras un brutal choque

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Una mujer murió en la madrugada de este domingo tras un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 41, en jurisdicción del distrito de Lobos.

El hecho se registró a las 04:25, cuando los servicios de emergencia locales fueron convocados por el despiste y posterior choque de una camioneta Toyota Hilux.

El vehículo circulaba en dirección Monte–Lobos con dos ocupantes. Como consecuencia del impacto contra un árbol, el conductor salió despedido y permaneció varios minutos inconsciente sobre la banquina, mientras que la mujer que viajaba como acompañante falleció dentro del habitáculo debido a las graves lesiones sufridas.

Según el relato brindado por el conductor a los equipos de emergencia, habrían sido encerrados por un camión, lo que provocó que mordiera la banquina, perdiera la estabilidad del rodado y terminara colisionando contra el árbol.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Lobos, personal policial y profesionales del SAME. Hasta el momento, no se establecieron las identidades de las personas involucradas.-

