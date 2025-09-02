Connect with us
Noticias Las Flores

Una mujer resultó herida tras ser embestida por un auto en 25 de Mayo y Pueyrredón

Las Flores

Una mujer resultó herida tras ser embestida por un auto en 25 de Mayo y Pueyrredón

hace 2 horas

En horas de la mañana de este martes 2 de septiembre, alrededor de las 8.30, se produjo un siniestro vial en la intersección de las calles 25 de Mayo y Pueyrredón.

Según se informó, un automóvil embistió a una mujer mayor de edad que se encontraba cruzando la calle. A raíz del impacto, la transeúnte fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al nosocomio local por una ambulancia del servicio de emergencias SAME, a fin de recibir la atención médica correspondiente.

