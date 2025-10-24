Connect with us
Vecino denunció el faltante de animales y el C.P.R. Las Flores recuperó los corderos carneados

Las Flores

Vecino denunció el faltante de animales y el C.P.R. Las Flores recuperó los corderos carneados

hace 3 horas

En el día de ayer se tomó conocimiento del faltante de ocho corderos en un fundo ubicado a la vera de la Ruta Provincial 30.

A raíz de las tareas investigativas realizadas por el Comando de Prevención Rural (C.P.R.) Las Flores, se logró establecer que un vecino de la zona cercana al lugar no sería ajeno al hecho.

Como resultado, se efectuó el recogimiento en la vivienda del sospechoso, recuperando cuatro corderos recientemente carneados y otros elementos de interés para la investigación. En la zona también se recogieron los cueros y demás restos de los animales.

Además, en otra vivienda se recuperó un ovino faenado que el vecino había adquirido previamente. Las actuaciones se encuentran caratuladas como ABIGEATO, con intervención de la UFI N° 11, a cargo del Dr. Adrián Peiretti, del Departamento Judicial Azul.

