Las Flores
El Concejo Deliberante se prepara para la asunción de los nuevos concejales este viernes
Durante reuniones desarrolladas esta semana, se ultimaron detalles organizativos, se reconoció a los concejales salientes y se trabajó junto a los nuevos ediles que asumirán sus funciones, marcando el inicio de una nueva etapa legislativa en la ciudad.
En un clima de trabajo y transición democrática, el Honorable Concejo Deliberante de Las Flores avanza en los preparativos para el Acto de Jura de Concejales Electos y la Elección de Autoridades, que se realizará este viernes 5 de diciembre a las 20 horas en el Salón Oscar Alende.
La organización del acto fue uno de los ejes centrales de la Reunión Plenaria desarrollada este lunes 1 de diciembre, encabezada por el presidente del HCD, Prof. Fabián Blanstein, junto a concejales de todos los bloques. Durante el encuentro, además, se trabajó en la distribución y seguimiento de los expedientes que integran la agenda legislativa.
Reconocimiento a los concejales salientes
En el cierre de la jornada, Blanstein entregó presentes a los concejales que culminan su mandato y compartió una emotiva charla de despedida, destacando el compromiso, el trabajo y la responsabilidad institucional asumida por cada uno de ellos durante estos años.
Acto de Jura de Concejales Electos y Elección de Autoridades del Honorable Concejo Deliberante
Los ediles que finalizan su labor legislativa son:
Frente Todos por Las Flores
• Laura Risso
• Leonardo Municoy
• Fabricio Pesch
• Ezequiel Coronel
Adelante Juntos
• Sebastián Lizarraga
• Federico Dorronsoro
• Guillermina Gómez
Reunión con concejales electos
Como parte del proceso de transición, este martes 2 de diciembre se desarrolló un nuevo encuentro, esta vez con los concejales electos, para ajustar los últimos detalles relativos a la ceremonia de jura y al inicio de sus funciones.
Quiénes asumirán este viernes
El acto del próximo viernes marcará el ingreso de nuevos representantes al Cuerpo Legislativo local. Ellos serán:
Frente Todos por Las Flores
• Fernando Muñiz
• Ariana Pertusi
• Román Caputo
Adelante Juntos
• Guillermina Gómez (reelegida)
La Libertad Avanza
• Bernardo Lemma
• Laura Caraminola
• Cristian Benavidez
Con este recambio legislativo, el Honorable Concejo Deliberante inicia una nueva etapa, renovando su compromiso con la democracia local, el debate plural y la representación de todos los florenses.
Tres heridos tras un fuerte siniestro vial en la Ruta Provincial 30
Accidente entre un camión y dos vehículos en Ruta 30
Las Flores tendrá sus representantes en el Pre-Cosquín 2026
Corte programado de energía para mañana
Jubilados: oficializan el pago del bono de hasta $70 mil para diciembre
