El Concejo Deliberante se prepara para la asunción de los nuevos concejales este viernes

En un clima de trabajo y transición democrática, el Honorable Concejo Deliberante de Las Flores avanza en los preparativos para el Acto de Jura de Concejales Electos y la Elección de Autoridades, que se realizará este viernes 5 de diciembre a las 20 horas en el Salón Oscar Alende.

La organización del acto fue uno de los ejes centrales de la Reunión Plenaria desarrollada este lunes 1 de diciembre, encabezada por el presidente del HCD, Prof. Fabián Blanstein, junto a concejales de todos los bloques. Durante el encuentro, además, se trabajó en la distribución y seguimiento de los expedientes que integran la agenda legislativa.

Reconocimiento a los concejales salientes



En el cierre de la jornada, Blanstein entregó presentes a los concejales que culminan su mandato y compartió una emotiva charla de despedida, destacando el compromiso, el trabajo y la responsabilidad institucional asumida por cada uno de ellos durante estos años.

Los ediles que finalizan su labor legislativa son:



Frente Todos por Las Flores

• Laura Risso

• Leonardo Municoy

• Fabricio Pesch

• Ezequiel Coronel

Adelante Juntos

• Sebastián Lizarraga

• Federico Dorronsoro

• Guillermina Gómez

Reunión con concejales electos



Como parte del proceso de transición, este martes 2 de diciembre se desarrolló un nuevo encuentro, esta vez con los concejales electos, para ajustar los últimos detalles relativos a la ceremonia de jura y al inicio de sus funciones.

Quiénes asumirán este viernes



El acto del próximo viernes marcará el ingreso de nuevos representantes al Cuerpo Legislativo local. Ellos serán:

Frente Todos por Las Flores

• Fernando Muñiz

• Ariana Pertusi

• Román Caputo

Adelante Juntos

• Guillermina Gómez (reelegida)

La Libertad Avanza

• Bernardo Lemma

• Laura Caraminola

• Cristian Benavidez

Con este recambio legislativo, el Honorable Concejo Deliberante inicia una nueva etapa, renovando su compromiso con la democracia local, el debate plural y la representación de todos los florenses.