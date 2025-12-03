Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

El Concejo Deliberante se prepara para la asunción de los nuevos concejales este viernes

Las Flores

El Concejo Deliberante se prepara para la asunción de los nuevos concejales este viernes

Durante reuniones desarrolladas esta semana, se ultimaron detalles organizativos, se reconoció a los concejales salientes y se trabajó junto a los nuevos ediles que asumirán sus funciones, marcando el inicio de una nueva etapa legislativa en la ciudad.
Foto del avatar

Publicado

hace 47 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

En un clima de trabajo y transición democrática, el Honorable Concejo Deliberante de Las Flores avanza en los preparativos para el Acto de Jura de Concejales Electos y la Elección de Autoridades, que se realizará este viernes 5 de diciembre a las 20 horas en el Salón Oscar Alende.

La organización del acto fue uno de los ejes centrales de la Reunión Plenaria desarrollada este lunes 1 de diciembre, encabezada por el presidente del HCD, Prof. Fabián Blanstein, junto a concejales de todos los bloques. Durante el encuentro, además, se trabajó en la distribución y seguimiento de los expedientes que integran la agenda legislativa.

Reconocimiento a los concejales salientes

En el cierre de la jornada, Blanstein entregó presentes a los concejales que culminan su mandato y compartió una emotiva charla de despedida, destacando el compromiso, el trabajo y la responsabilidad institucional asumida por cada uno de ellos durante estos años.

HCD-Concejo-DeliberanteTe puede interesar:

Acto de Jura de Concejales Electos y Elección de Autoridades del Honorable Concejo Deliberante

Los ediles que finalizan su labor legislativa son:

Frente Todos por Las Flores

• Laura Risso

• Leonardo Municoy

• Fabricio Pesch

• Ezequiel Coronel

Adelante Juntos

• Sebastián Lizarraga

• Federico Dorronsoro

• Guillermina Gómez

Reunión con concejales electos

Como parte del proceso de transición, este martes 2 de diciembre se desarrolló un nuevo encuentro, esta vez con los concejales electos, para ajustar los últimos detalles relativos a la ceremonia de jura y al inicio de sus funciones.

Quiénes asumirán este viernes

El acto del próximo viernes marcará el ingreso de nuevos representantes al Cuerpo Legislativo local. Ellos serán:

Frente Todos por Las Flores

• Fernando Muñiz

• Ariana Pertusi

• Román Caputo

Adelante Juntos

• Guillermina Gómez (reelegida)

La Libertad Avanza

• Bernardo Lemma

• Laura Caraminola

• Cristian Benavidez

Con este recambio legislativo, el Honorable Concejo Deliberante inicia una nueva etapa, renovando su compromiso con la democracia local, el debate plural y la representación de todos los florenses.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.