La Plata
Aguinaldo en PBA: el Gobierno confirmó que el pago se hará «antes de las fiestas»
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dio a conocer que el pago del Sueldo Anual Complementario se realizará a la brevedad. Crece la incertidumbre en los gremios por un aumento salarial a la espera de la reanudación de paritarias.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires todavía no tiene una fecha concreta para el pago de aguinaldo a los agentes de la administración pública. No obstante, este lunes dieron pistas sobre cuándo podría ser el desembolso.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en la habitual conferencia de prensa de todos los lunes adelantó que el Sueldo Anual Complementario (SAC) se abonará antes de Navidad y Año. De esta manera, despejó dudas al respecto, pero continúa la incertidumbre sobre un aumento salarial a estatales, docentes, judiciales y médicos.
«Va a ser como todos los años, antes de las fiestas, se está definiendo el día», manifestó el funcionario provincial sobre el pago del aguinaldo. Asimismo, indicó que «tengamos en cuenta que este fue un año particularmente difícil para las finanzas de la provincia de Buenos Aires».
Luego, expresó que «la semana pasada hicimos una colocación de letras que nos permite obtener unos fondos adicionales. Esta semana tenemos un vencimiento de letras que tenemos que renovar, pero con esos fondos vamos también establecer cuál va a ser el día de cobro, pero va a ser antes de las fiestas».
Taller de Navidad en Punto Digital: Creación de Almanaques 2026 para niños y niñas
El Gobierno anunció que Tecnópolis pasará a manos privadas en julio de 2026
