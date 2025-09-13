Connect with us
Las Flores

Alberto Gelené: “Kicillof está pendiente como ningún otro del interior bonaerense”

Tras las elecciones legislativas, el intendente Alberto Gelené destacó el compromiso del gobernador Axel Kicillof con el interior bonaerense y expresó su preocupación por la crítica situación hídrica que afecta a la región. También cuestionó el retiro de fondos por parte del gobierno nacional y reafirmó su voluntad de aportar su experiencia para afrontar este escenario.
Tras las elecciones legislativas, el intendente de Las Flores, Alberto Gelené, expresó su reconocimiento al gobernador Axel Kicillof por el acompañamiento constante a los municipios del interior de la provincia, y se refirió con preocupación a la situación hídrica que atraviesa la región.

Tenemos un gobernador que está pendiente como ningún otro del interior de la provincia”, afirmó Gelené, y destacó que días después de los comicios fueron convocados a los distritos de Pila y Ranchos, donde se inauguraron un Centro de Atención Primaria de la Salud y una Casa de la Provincia, ampliando la presencia del Estado en el territorio.

Durante ese encuentro, según relató el jefe comunal, el mandatario provincial solicitó a los intendentes un diagnóstico directo sobre la situación hídrica, una problemática que calificó como “muy preocupante para la producción agropecuaria y para la población rural”.

Gelené también apuntó contra el gobierno nacional al señalar que la gestión de Javier Milei retiró los fondos destinados a obra pública, lo que derivó en la paralización de proyectos fundamentales para los municipios. A pesar de este contexto adverso, subrayó que “se está haciendo un esfuerzo enorme para atender de la mejor manera posible la situación”.

Por último, el intendente manifestó su vocación de servicio: “Me entusiasma poder aportar mi saber profesional y mi experiencia de gobierno para dar lo mejor y atender esta situación”, concluyó.

