ARBA aclara que no hay un impuesto nuevo a las transacciones con billeteras virtuales

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) desmintió categóricamente la creación de un nuevo impuesto sobre las billeteras virtuales, una noticia falsa que hicieron circular en las redes sociales cuentas libertarias luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones del domingo.

ARBA difundió un comunicado en el que salió al cruce de la “campaña de desinformación electoral ” y aclaró que lo que en realidad se dispuso es que, a partir del 1° de noviembre, l as billeteras del tipo Mercado Pago o Cuenta DNI actuarán como agentes de retención del impuesto a los Ingresos Bruto s, “una medida que solo afectará a los contribuyentes que ya están inscriptos”.

El subdirector ejecutivo de la Agencia, Federico Gosman, explicó que “no se cobrarán retenciones” por “transferencias de dinero entre usuarios, los movimientos entre cuentas propias, los ingresos por sueldos o jubilaciones” y que “por eso el grueso de las operaciones no están alcanzadas” a raíz la medida.

Gosman enfatizó: aquel que tenga “una billetera virtual y no sea contribuyente de Ingresos Brutos no será afectado para nada”.

Incluso entre los que pagan IIBB por la venta de Bienes y Servicios también la afectación será solo parcial: no estarán comprendidos en esta medida quienes revistan en el régimen simplificado, sino solo los que régimen de convenio multilateral, que son quienes tienen actividad en más de una provincia.

Gosman aclaró que en el régimen simplificado -el que no pagará “hay más de 1,3 millones de adheridos” y por lo tanto ellos “no tienen ningún tipo de retenciones”. Ese número representa el “el 65% de los que pagan el tributo”. Por lo tanto, señaló que “el grueso de los bonaerenses que son contribuyentes de IIBB no se verá afectado por la medida” y no tendrán retenciones.

ARBA explica por qué tomó la medida

Respecto de las razones de la medida, ARBA explicó que se trató de equiparar el régimen para los bancos que para las billeteras virtuales. Gosman también explicó que esta medida ya se aplica “en 19 provincias”. Las cinco que todavía no adhirieron lo haría, además, en los próximos meses.

El director de ARBA, Cristian Girard, dijo que la difusión de la fake news se debe a “una operación del gobierno nacional para intentar sacar de agenda la derrota electoral del domingo” pero también apuntó a “un lobby que existe detrás”. Consultado sobre si esa puede ser la posición de Marcos Galperín, el titular de Mercado Libre, señaló se limitó a señalar que “todas las empresas buscan maximizar su ganancia”.

¿Cómo se originó la versión sobre un nuevo impuesto?

La primea versión respecto de que esta medida constituía un aumento de impuestos fue publicada por La Derecha Diario, el portal web de noticias creado por el estratega de campaña libertario Fernando Cerimedo, que ahora maneja el periodista español Javier Negro. La Derecha Diario tiene posiciones ideológicas ultra libertarias, muy cercanas a las del presidente Javier Milei.

Luego de esa publicación inicial, la versión fue replicada por cientos de cuentas de X identificadas con usuarios libertarios, algunos de ellos ligados a la Casa Rosada. Galperín -que viene de cruzarse con el gobierno del santafesino Maximiliano Pullaro por la carga impositivas que paga su compañía- también apuntó contra la medida de ARBA.