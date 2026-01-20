ARBA lanzó un nuevo plan de pagos para regularizar deudas impositivas en la Provincia

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó un nuevo esquema de planes de pago destinado a regularizar deudas impositivas tanto en instancia prejudicial como judicial.

El objetivo del programa es facilitar el cumplimiento fiscal, permitir la normalización de la situación tributaria de las y los contribuyentes y habilitar nuevamente el acceso a los descuentos vigentes en los impuestos provinciales.

“Regularizar deudas no solo permite ordenar la situación fiscal, sino también volver a acceder a los descuentos que reconocen a quienes cumplen. Nuestro objetivo es dar herramientas concretas para que más contribuyentes puedan ponerse al día”, expresó Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.

Deudas alcanzadas



El plan contempla obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, y ofrece distintas alternativas de financiación según la capacidad de pago de cada contribuyente.

Planes para deudas en instancia prejudicial



Entre las opciones disponibles se encuentran:



Pago al contado, en una sola vez.



Anticipo del 5% y financiación:



Hasta 3 cuotas sin interés.



De 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.



De 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.



Anticipo del 10% y financiación de 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.



Anticipo del 20% y financiación de 51 a 60 cuotas, con un interés del 4% mensual.

Deudas en instancia judicial

ARBA también habilitó planes específicos para deudas judiciales y para casos de fiscalización con allanamiento. En estos supuestos, las condiciones incluyen:

Pago al contado.

Anticipo del 5% con financiación de hasta 3 cuotas sin interés, o en 6 a 12 cuotas con interés del 1,5% mensual, y en 15 a 24 cuotas con interés del 2,5% mensual.

Anticipo del 10% y financiación de 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.

Recuperar descuentos y beneficios fiscales

Desde ARBA recordaron que cancelar las deudas exigibles es un requisito indispensable para acceder a los beneficios vigentes, entre ellos:



15% de descuento por pago anual anticipado.



10% de bonificación por cuota para quienes mantienen buen cumplimiento y abonan en término.

Por último, la Agencia informó que el Impuesto Inmobiliario tendrá su primer vencimiento en febrero de 2026, mientras que el Impuesto Automotor comenzará a abonarse desde marzo, bajo una modalidad mensual que busca brindar mayor previsibilidad a las y los contribuyentes.

Cierre



Con este nuevo esquema, ARBA busca ampliar las herramientas de regularización fiscal y acompañar a contribuyentes, comercios y empresas en un contexto económico desafiante, promoviendo el cumplimiento voluntario y el acceso a beneficios impositivos que premian la responsabilidad fiscal