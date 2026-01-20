Las Flores
ARBA lanzó un nuevo plan de pagos para regularizar deudas impositivas en la Provincia
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y comenzará a regir a partir del 2 de febrero de 2026.
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó un nuevo esquema de planes de pago destinado a regularizar deudas impositivas tanto en instancia prejudicial como judicial.
El objetivo del programa es facilitar el cumplimiento fiscal, permitir la normalización de la situación tributaria de las y los contribuyentes y habilitar nuevamente el acceso a los descuentos vigentes en los impuestos provinciales.
“Regularizar deudas no solo permite ordenar la situación fiscal, sino también volver a acceder a los descuentos que reconocen a quienes cumplen. Nuestro objetivo es dar herramientas concretas para que más contribuyentes puedan ponerse al día”, expresó Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.
Deudas alcanzadas
El plan contempla obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, y ofrece distintas alternativas de financiación según la capacidad de pago de cada contribuyente.
Planes para deudas en instancia prejudicial
Entre las opciones disponibles se encuentran:
Pago al contado, en una sola vez.
Anticipo del 5% y financiación:
Hasta 3 cuotas sin interés.
De 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.
De 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.
Anticipo del 10% y financiación de 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.
Anticipo del 20% y financiación de 51 a 60 cuotas, con un interés del 4% mensual.
Deudas en instancia judicial
ARBA también habilitó planes específicos para deudas judiciales y para casos de fiscalización con allanamiento. En estos supuestos, las condiciones incluyen:
Pago al contado.
Anticipo del 5% con financiación de hasta 3 cuotas sin interés, o en 6 a 12 cuotas con interés del 1,5% mensual, y en 15 a 24 cuotas con interés del 2,5% mensual.
Anticipo del 10% y financiación de 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.
Recuperar descuentos y beneficios fiscales
Desde ARBA recordaron que cancelar las deudas exigibles es un requisito indispensable para acceder a los beneficios vigentes, entre ellos:
15% de descuento por pago anual anticipado.
10% de bonificación por cuota para quienes mantienen buen cumplimiento y abonan en término.
Por último, la Agencia informó que el Impuesto Inmobiliario tendrá su primer vencimiento en febrero de 2026, mientras que el Impuesto Automotor comenzará a abonarse desde marzo, bajo una modalidad mensual que busca brindar mayor previsibilidad a las y los contribuyentes.
Con este nuevo esquema, ARBA busca ampliar las herramientas de regularización fiscal y acompañar a contribuyentes, comercios y empresas en un contexto económico desafiante, promoviendo el cumplimiento voluntario y el acceso a beneficios impositivos que premian la responsabilidad fiscal
