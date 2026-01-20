Connect with us
ARBA lanzó un nuevo plan de pagos para regularizar deudas impositivas en la Provincia

Las Flores

ARBA lanzó un nuevo plan de pagos para regularizar deudas impositivas en la Provincia

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y comenzará a regir a partir del 2 de febrero de 2026.
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó un nuevo esquema de planes de pago destinado a regularizar deudas impositivas tanto en instancia prejudicial como judicial.

El objetivo del programa es facilitar el cumplimiento fiscal, permitir la normalización de la situación tributaria de las y los contribuyentes y habilitar nuevamente el acceso a los descuentos vigentes en los impuestos provinciales.

“Regularizar deudas no solo permite ordenar la situación fiscal, sino también volver a acceder a los descuentos que reconocen a quienes cumplen. Nuestro objetivo es dar herramientas concretas para que más contribuyentes puedan ponerse al día”, expresó Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.

Deudas alcanzadas

El plan contempla obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, y ofrece distintas alternativas de financiación según la capacidad de pago de cada contribuyente.

Planes para deudas en instancia prejudicial

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Pago al contado, en una sola vez.

Anticipo del 5% y financiación:

Hasta 3 cuotas sin interés.

De 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.

De 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

Anticipo del 10% y financiación de 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.

Anticipo del 20% y financiación de 51 a 60 cuotas, con un interés del 4% mensual.

Deudas en instancia judicial

ARBA también habilitó planes específicos para deudas judiciales y para casos de fiscalización con allanamiento. En estos supuestos, las condiciones incluyen:

Pago al contado.

Anticipo del 5% con financiación de hasta 3 cuotas sin interés, o en 6 a 12 cuotas con interés del 1,5% mensual, y en 15 a 24 cuotas con interés del 2,5% mensual.

Anticipo del 10% y financiación de 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.

Recuperar descuentos y beneficios fiscales

Desde ARBA recordaron que cancelar las deudas exigibles es un requisito indispensable para acceder a los beneficios vigentes, entre ellos:

15% de descuento por pago anual anticipado.

10% de bonificación por cuota para quienes mantienen buen cumplimiento y abonan en término.

Por último, la Agencia informó que el Impuesto Inmobiliario tendrá su primer vencimiento en febrero de 2026, mientras que el Impuesto Automotor comenzará a abonarse desde marzo, bajo una modalidad mensual que busca brindar mayor previsibilidad a las y los contribuyentes.

Cierre

Con este nuevo esquema, ARBA busca ampliar las herramientas de regularización fiscal y acompañar a contribuyentes, comercios y empresas en un contexto económico desafiante, promoviendo el cumplimiento voluntario y el acceso a beneficios impositivos que premian la responsabilidad fiscal

