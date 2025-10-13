La Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas sin la cara de Espert

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó este lunes el pedido del Gobierno y de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas únicas de papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, de modo que no figure la imagen de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura semanas atrás.

La decisión representa un nuevo revés para el oficialismo, que había insistido con modificar el diseño pese a las advertencias sobre los plazos y los riesgos operativos del proceso electoral. El fallo del máximo tribunal electoral del país confirma la postura adoptada días atrás por la Junta Electoral bonaerense, que ya había desestimado el planteo de La Libertad Avanza por considerarlo “material, temporal y jurídicamente imposible”.

El rechazo se fundamentó en que una reimpresión de casi 14 millones de boletas, a menos de dos semanas de los comicios, podría “poner en riesgo la organización, transparencia y efectiva realización” de las elecciones legislativas del 26 de octubre.