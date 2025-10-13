Connect with us
Tragedia en la Ruta 3: un muerto y heridos tras un choque entre un micro, un automóvil y una camioneta

El conductor de un Peugeot 307 es la víctima fatal. Su vehículo terminó debajo del bus de larga de distancia de la empresa Ceferino.

Un accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 798 de la Ruta Nacional 3, en las inmediaciones de Pedro Luro, dentro del partido de Villarino. El siniestro involucró a un colectivo de larga distancia, un automóvil Peugeot 307 y una camioneta Ford Ranger.

Según informaron fuentes oficiales, el colectivo pertenecía a la empresa Ceferino, y había partido anoche desde la terminal de Retiro con destino a Viedma. Por causas que aún se investigan, el auto y la camioneta colisionaron entre sí, y uno de los vehículos terminó impactando de frente contra el micro.

Como consecuencia del fuerte choque, murió el conductor del Peugeot 307, un hombre con domicilio en el partido de Villarino, cuya identidad no ha sido informada hasta el momento.

En tanto, dos mujeres oriundas de Pedro Luro, identificadas como Gloria Weinzettel (35) y Elena Telker (52), que viajaban en la camioneta, resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Hilario Ascasubi. El chofer del colectivo, Luis Carlos Almirón (38), oriundo de Viedma, también sufrió lesiones y fue derivado al hospital de Pedro Luro.

En el lugar trabajaron ambulancias, efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de Defensa Civil, quienes efectuaron tareas de rescate y asistencia a los pasajeros del micro.

