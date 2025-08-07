Las Flores
El Club Leo organiza una nueva edición del Festi Leo: juegos, sorteos y solidaridad en el Paseo de la Estación
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En la tarde de ayer, integrantes del Club Leo de Las Flores visitaron los estudios de Urbana FM 92.7 y dialogaron con Laura Lopardo en el programa Mucho Más, donde compartieron detalles sobre una nueva edición del tradicional evento Festi Leo, que se realizará el próximo domingo 10 de agosto a las 15 hs en el Paseo de la Estación.
“Estamos clasificando juguetes, trabajando bastante. Somos 15 integrantes que estamos organizados en distintas áreas para que todo salga bien”, expresaron Abril y Wanda, dos de las jóvenes que forman parte activa del grupo.
Las integrantes del Club destacaron que su participación en el espacio les permite crecer como personas y adquirir experiencias únicas: “Dar sin esperar nada a cambio, y ver cómo la gente lo agradece, es algo que en otros ámbitos no se vive”.
El Club de Leones reinstaló el reloj de plaza España
Todo lo que traerá el Festi Leo 2025
Este año, el evento contará con: Juegos para toda la familia, show de un mago y presentación de The Factory Crew, sorteo de juguetes y una bicicleta y puestos de emprendedores locales
La propuesta es abierta y gratuita, y busca fomentar la participación comunitaria y la solidaridad, valores que el Club Leo promueve durante todo el año a través de distintas actividades sociales y solidarias.
Finalmente, las integrantes invitaron a otros jóvenes a sumarse a colaborar con las acciones que desarrollan junto al Club de Leones, fortaleciendo el compromiso social desde la juventud.
Rápida intervención de Bomberos por presencia de humo en una vivienda del Barrio Empleados de Comercio
Ruta 3: Gendarmería incautó una carga ilegal de morfina y otros productos de alto riesgo sanitario
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, se desarrolló una posta de lactancia en Plaza Mitre
Se firmó la paritaria de comercio
Investigación por hurto permite recuperar moto sustraída y secuestrar una «Moto Conflictiva»
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras