El Club Leo organiza una nueva edición del Festi Leo: juegos, sorteos y solidaridad en el Paseo de la Estación

En la tarde de ayer, integrantes del Club Leo de Las Flores visitaron los estudios de Urbana FM 92.7 y dialogaron con Laura Lopardo en el programa Mucho Más, donde compartieron detalles sobre una nueva edición del tradicional evento Festi Leo, que se realizará el próximo domingo 10 de agosto a las 15 hs en el Paseo de la Estación.



“Estamos clasificando juguetes, trabajando bastante. Somos 15 integrantes que estamos organizados en distintas áreas para que todo salga bien”, expresaron Abril y Wanda, dos de las jóvenes que forman parte activa del grupo.

Las integrantes del Club destacaron que su participación en el espacio les permite crecer como personas y adquirir experiencias únicas: “Dar sin esperar nada a cambio, y ver cómo la gente lo agradece, es algo que en otros ámbitos no se vive”.

Todo lo que traerá el Festi Leo 2025

Este año, el evento contará con: Juegos para toda la familia, show de un mago y presentación de The Factory Crew, sorteo de juguetes y una bicicleta y puestos de emprendedores locales

La propuesta es abierta y gratuita, y busca fomentar la participación comunitaria y la solidaridad, valores que el Club Leo promueve durante todo el año a través de distintas actividades sociales y solidarias.

Finalmente, las integrantes invitaron a otros jóvenes a sumarse a colaborar con las acciones que desarrollan junto al Club de Leones, fortaleciendo el compromiso social desde la juventud.