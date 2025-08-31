Día Nacional del Helado Artesanal: Gelatti, 40 años de tradición y sabor en Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este 31 de Agosto se celebra en todo el país el Día Nacional del Helado Artesanal, una fecha que rinde homenaje a la historia, la calidad y la identidad de un producto que es parte de la cultura argentina.

La iniciativa fue impulsada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), que desde 1972 reúne a miles de heladerías de todo el país y promueve el trabajo de los productores que defienden la tradición, la calidad y la innovación en cada receta.

En Las Flores, el verdadero protagonista de esta celebración es Heladería Gelatti, un espacio que desde hace 40 años ofrece a la comunidad auténtico helado artesanal cremoso, elaborado con dedicación y respeto por las recetas originales. Gelatti se ha convertido en sinónimo de calidad, identidad y encuentros, siendo parte de la vida de generaciones de florenses que reconocen en cada sabor la diferencia de lo artesanal.

“El helado artesanal tiene historia, calidad e identidad. En Gelatti trabajamos cada día para que esa tradición siga viva y se renueve en cada pote, cucurucho o postre que compartimos con nuestros clientes”, destacan desde la heladería.

En este Día Nacional del Helado Artesanal, Gelatti invita a la comunidad a celebrar juntos, disfrutando de un producto único que es símbolo de calidad, tradición y sabor.