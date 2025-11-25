Las Flores
Ojos de Mar lanzó su Gran Sorteo de Fin de Año: $300.000 en órdenes de compra
Para cerrar el año celebrando con su comunidad, Ojos de Mar, el espacio holístico ubicado en Av. Carmen 794, anunció un Gran Sorteo de Fin de Año que repartirá $300.000 en órdenes de compra entre todos sus clientes.
La propuesta incluye 20 premios, entre ellos un primer lugar de $100.000, seguido por órdenes de $50.000, $30.000, $20.000 y montos que continúan hasta completar los veinte ganadores. Cada compra en el local otorga automáticamente una participación gratuita.
El sorteo será presencial, con DNI, el viernes 27 de diciembre a las 19:00 en el mismo local. Una iniciativa pensada para agradecer el acompañamiento de quienes, durante todo el año, eligieron los productos energéticos, accesorios y elementos espirituales que identifican a Ojos de Mar.
Desde el emprendimiento destacaron que este cierre de año busca fortalecer el vínculo con sus clientes y brindarles la oportunidad de comenzar el 2026 con un regalo especial.
Ojos de Mar – Av. Carmen 794 – Sorteo: 27/12 – 19:00 h – Participás gratis con tu compra
