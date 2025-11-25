Connect with us
Ojos de Mar lanzó su Gran Sorteo de Fin de Año: $300.000 en órdenes de compra

Las Flores

hace 3 horas

Para cerrar el año celebrando con su comunidad, Ojos de Mar, el espacio holístico ubicado en Av. Carmen 794, anunció un Gran Sorteo de Fin de Año que repartirá $300.000 en órdenes de compra entre todos sus clientes.

La propuesta incluye 20 premios, entre ellos un primer lugar de $100.000, seguido por órdenes de $50.000, $30.000, $20.000 y montos que continúan hasta completar los veinte ganadores. Cada compra en el local otorga automáticamente una participación gratuita.

El sorteo será presencial, con DNI, el viernes 27 de diciembre a las 19:00 en el mismo local. Una iniciativa pensada para agradecer el acompañamiento de quienes, durante todo el año, eligieron los productos energéticos, accesorios y elementos espirituales que identifican a Ojos de Mar.

Desde el emprendimiento destacaron que este cierre de año busca fortalecer el vínculo con sus clientes y brindarles la oportunidad de comenzar el 2026 con un regalo especial.

Ojos de Mar – Av. Carmen 794Sorteo: 27/12 – 19:00 hParticipás gratis con tu compra

Temas:
