El elenco de “La Vergüenza” llega a Urbana FM y se presenta en el Teatro Español

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este viernes 5 de septiembre, a partir de las 18 hs, el programa Mucho Más, conducido por Laura Lopardo en Urbana FM 92.7, recibirá a los protagonistas de la obra teatral “La Vergüenza”.

Los reconocidos actores Raúl Rizzo, Silvina Katz, Fabián Arenillas y Felipe Villamil visitarán el estudio de la radio para dialogar sobre esta propuesta que viene recorriendo escenarios de todo el país con gran repercusión.

La obra cuenta con un guion impecable de Patricia Suárez y la dirección de Claudio Aprile, y tendrá su función esa misma noche en el Teatro Español de Las Flores.

La presencia de figuras de renombre nacional en la ciudad marcará una jornada especial para la comunidad cultural local, que podrá disfrutar tanto de la entrevista en vivo como de una puesta en escena de primer nivel.