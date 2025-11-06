Las Flores
Emotivo homenaje a Ricardo «Gato» Peters: la sala del Teatro Español lleva su nombre
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En un sencillo y emotivo acto, se hizo un especial homenaje al recordado Ricardo “Gato” Peters.
A partir de hoy, la sala del Teatro Español llevará su nombre como reconocimiento por su trayectoria; por todo lo brindado desde el humor, la educación, como vecino y más.
Para oficializar la imposición del nombre, se realizó el descubrimiento de una placa recordatoria. Participaron su esposa Teresita Bastién junto a su hijo Agustín; el ex concejal Valentín Gennuso, autor del proyecto que le dio vida a la Ordenanza 3554/2003 que establece el nombre; el intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino.
Luego, Flavio Iacomini dio lectura a una reseña de vida del “Gato”, desde su Carhué natal, su carrera como Veterinario, su llegada a Las Flores; en la docencia, en la función pública y política; su paso por destacados escenarios de todo el país, canales de televisión y toda su trascendencia a lo largo de la vida.
Compartido un video donde se lo pudo recordar y ver al artista en distintas entrevistas realizadas, Teresita agradeció por este momento tan especial y por hacer posible que “la segunda casa de Gato” lleve su nombre.
En el final, el intendente Gelené remarcó el importante rol que cumplió Peters en la comunidad en distintos ámbitos, lo que siempre significó y seguirá representando un gran orgullo para todos.
Culminado el acto, los presentes recorrieron la renovada Sala del Teatro cuya dirección y coordinación está a cargo de Aldo Valente.
Destrucción total de un camión tras un incendio en Ruta 3
La florense Victoria Falasco, convocada con Las Leoncitas para el Mundial Sub 21 de Hockey
La sala principal del Teatro Español llevará el nombre de Ricardo «Gato» Peters
“La gente de Las Flores es increíblemente solidaria. No alcanzan las palabras para agradecer todo lo que hacen por nosotros”
Los bancos cierran este jueves por el Día del Bancario
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras