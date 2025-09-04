Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Rosas avanza hacia su museo comunitario

Las Flores

Rosas avanza hacia su museo comunitario

hace 32 minutos

Desde la Dirección Municipal de Museos y Archivo, dependiente de la Secretaría de Deportes y Cultura, se realizó una visita de trabajo al predio de la ex estación de ferrocarril de Rosas, donde se proyecta la creación de un Museo de la Comunidad.

Del encuentro participaron el Delegado Municipal, Claudio Palomeque, y los integrantes del equipo de la Dirección de Museos y Archivo: Rocío Joanteguy, Roberto Paoletti y el director Ezequiel Milicich.

La jornada incluyó relevamiento edilicio, diagnóstico de conservación y planificación de adecuaciones eléctricas y de usos expositivos, pasos clave para el plan de puesta en valor del espacio.

“La historia de Rosas merece un espacio propio: un museo vivo, participativo y con identidad local. Esta primera etapa nos permite ordenar prioridades —seguridad, accesibilidad y conservación— y, junto a la comunidad, empezar a reunir fotografías, objetos y relatos que cuenten la vida cotidiana del paraje”.

En este marco, se invita a vecinos y vecinas a acercar fotografías, documentos, objetos y testimonios vinculados a la historia de Rosas (vida rural, ferrocarril, fiestas populares, instituciones, oficios, etc.).

Contacto y donaciones: Museos y Archivo Las Flores – WhatsApp 2244 506981 · Instagram/Facebook: Museos y Archivo Las Flores

