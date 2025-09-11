Las Flores
Se presentó el 11° Encuentro Coral Ciudad de Las Flores
Esta mañana, en el Salón Rojo Municipal, con la presencia del secretario de Deportes y Cultura Fernando Muñiz, del director de Cultura Juan Bautista Saladino, y el director del Coro Polifónico Municipal, quedó oficializado el 11° Encuentro Coral Ciudad de Las Flores y sus parajes rurales.
En la presentación se valoró el significado que tiene para Las Flores ésta realización cultural, que, más allá de lo estrictamente vinculado a las actuaciones de los coreutas de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y el país, la llegada de los visitantes se asocia a un beneficio relacionado al turismo, la gastronomía y los hospedajes de nuestra ciudad.
Arribarán a nuestro medio las agrupaciones corales Grupo Vocal Anhelo, Coro del Instituto San José de Morón, Coro Matices, Coro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y el Coro Allegro.
El profesor Miguel Ángel Polito anunció que el comienzo de las actividades corales se celebrará mañana viernes a las 21 horas con un concierto en el Templo Parroquial de nuestra ciudad. El día sábado habrá actividades durante la jornada en la localidad rural de El Trigo, lugar donde se trasladarán los coreutas, para finalizar el día con un concierto por la noche en el Centro de Jubilados Las Flores de Alem y Pueblos Originarios.
El Coro Polifónico Municipal y organistas invitados brillarán en el Templo Parroquial este domingo 13
El domingo a las 12:30 horas habrá “Cantata al aire libre” al borde la laguna del Parque Plaza Montero en el segundo muelle, mientras que el cierre de todas las actividades será un gran almuerzo en el Centro Recreativo Municipal.
