Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Se presentó el 11° Encuentro Coral Ciudad de Las Flores

Las Flores

Se presentó el 11° Encuentro Coral Ciudad de Las Flores

Foto del avatar

Publicado

hace 12 segundos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Esta mañana, en el Salón Rojo Municipal, con la presencia del secretario de Deportes y Cultura Fernando Muñiz, del director de Cultura Juan Bautista Saladino, y el director del Coro Polifónico Municipal, quedó oficializado el 11° Encuentro Coral Ciudad de Las Flores y sus parajes rurales.

En la presentación se valoró el significado que tiene para Las Flores ésta realización cultural, que, más allá de lo estrictamente vinculado a las actuaciones de los coreutas de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y el país, la llegada de los visitantes se asocia a un beneficio relacionado al turismo, la gastronomía y los hospedajes de nuestra ciudad.
Arribarán a nuestro medio las agrupaciones corales Grupo Vocal Anhelo, Coro del Instituto San José de Morón, Coro Matices, Coro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y el Coro Allegro.

El profesor Miguel Ángel Polito anunció que el comienzo de las actividades corales se celebrará mañana viernes a las 21 horas con un concierto en el Templo Parroquial de nuestra ciudad. El día sábado habrá actividades durante la jornada en la localidad rural de El Trigo, lugar donde se trasladarán los coreutas, para finalizar el día con un concierto por la noche en el Centro de Jubilados Las Flores de Alem y Pueblos Originarios.

Te puede interesar:

El Coro Polifónico Municipal y organistas invitados brillarán en el Templo Parroquial este domingo 13

El domingo a las 12:30 horas habrá “Cantata al aire libre” al borde la laguna del Parque Plaza Montero en el segundo muelle, mientras que el cierre de todas las actividades será un gran almuerzo en el Centro Recreativo Municipal.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.