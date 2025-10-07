Las Flores
Del 10 al 12 de octubre se realizará la segunda fecha del 11º Encuentro de Coros en Las Flores
El próximo viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre, se llevará a cabo en nuestra ciudad la segunda fecha del 11º Encuentro de Coros Ciudad de Las Flores y sus parajes rurales. El evento, que contará con la coordinación general del profesor Miguel Angel Polito, actual Director del Coro Polifónico Municipal y que cuenta con un fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, concentrará el arribo a nuestra ciudad de un centenar de coreutas de distintas agrupaciones.
En la segunda fecha del encuentro, estarán presentes el Grupo Coral Gente de Arte de la ciudad de Avellaneda, Coro Estable Municipal de Merlo, Coro de Adultos de la Fundación Patagonia de General Roca, Coro Cristiano “Dios es por Nosotros”, el Coro Voces del Sur y el Coro Polifónico Municipal de Las Flores. El viernes, luego de recibir a las agrupaciones en el salón rojo municipal, se realizará el primer concierto en el templo parroquial, en tanto el sábado, en el paraje rural Rosas, habrá un taller a cargo del Maestro Maximiliano Mancuso y se compartirá un almuerzo y una jornada de campo.
Por la noche, en el Centro de Jubilados y Pensionados Las Flores, habrá un segundo concierto, mientras que el día domingo por la mañana, la actividad coral cerrará con una “Cantata al aire libre” al borde de la laguna del Parque Plaza Montero. Como es ya tradicional en este importante evento, al mediodía del mencionado domingo 12 de octubre, tras el almuerzo, se destacará la entrega de presentes. Esta última programación, se realizará en las instalaciones del Centro Recreativo Presidente Néstor Kirchner.
