El Coro Polifónico Municipal ofrece su Concierto de Fin de Año

El próximo domingo 14 de diciembre a las 21 horas, el Salón Rojo de Las Flores será el escenario del tradicional Concierto de Fin de Año a cargo del Coro Polifónico Municipal, dirigido por el profesor Miguel Ángel Polito. Este evento será la oportunidad de compartir una velada musical que resume el trabajo realizado durante este 2025.



Miguel Polito, al frente del coro desde hace casi tres décadas, destacó en una charla con nuestro medio que este año fue muy positivo para la agrupación. El coro no solo desarrolló ensayos y presentación de nuevas obras, sino que pudo compartir su música en diversas localidades como Tandil, Azul, En El Trigo y Rosas. Estos viajes, explicó, cumplen un rol fundamental: permiten evaluar el nivel del coro, conocer otros directores y fortalecer vínculos entre agrupaciones musicales.

Además, el director subrayó la colaboración estrecha con las áreas de turismo y cultura, que han permitido dinamizar el escenario artístico local a través de encuentros corales donde participan vecinos de distintos lugares. “Es un trabajo conjunto que ensambla la cultura, el turismo y el arte en Las Flores”, señaló.

El repertorio elegido para el concierto de fin de año incluye estilos diversos: obras folclóricas, temas populares de distintos géneros y piezas académicas, que no siempre son religiosas aunque a menudo se presentan en escenarios eclesiásticos. Polito enfatizó la importancia de la música como sanadora y un vehículo para compartir y expresar emociones, invitando a la comunidad a participar y disfrutar de la noche.

Sobre el coro, que cuenta con alrededor de 40 integrantes, aclaró que la agrupación está abierta a personas de todas las edades que aman la música y desean ser parte de un espacio de encuentro y aprendizaje. Los ensayos son los jueves a las 20 horas y los sábados a las 19 horas, y la invitación a sumarse está siempre abierta.

El concierto de fin de año en el Salón Rojo será un momento íntimo donde podrán disfrutarse piezas de rock nacional, folklore y otros géneros, con la posibilidad de la participación espontánea del público. La entrada es libre y gratuita, porque la intención principal es acercar la música a toda la comunidad y cerrar el año con energía y entusiasmo para los proyectos venideros.

El profesor Miguel Polito y todo el Coro Polifónico Municipal invitan a vecinos y visitantes a vivir una noche diferente, llena de armonías y emoción, que celebra la cultura local y el placer de cantar juntos.