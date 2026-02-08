Las Flores
Karim Crucce brilló en Rauch con un nuevo nocaut y sigue invicto
El joven boxeador en la pelea de fondo en el Polideportivo Municipal de Rauch, reafirmando su invicto profesional.
En una velada única que tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Rauch, el boxeo amateur y profesional se robaron todas las miradas desde las 21 hs. El evento reunió a los mejores pugilistas locales y regionales, generando un ambiente emocionante y lleno de adrenalina para los presentes.
La pelea de fondo fue protagonizada por Karim Crucce, joven promesa de Las Flores, que enfrentó a Ramón Ibarra. En un combate intenso, Crucce demostró su técnica y potencia, logrando imponerse por nocaut y manteniendo así su récord invicto en el boxeo profesional.
La actuación de Karim Crucce no solo emocionó a los aficionados de la ciudad sino que también reafirmó su potencial como uno de los boxeadores destacados de Argentina. Su constante esfuerzo y disciplina lo posicionan como una figura a seguir en el mundo del pugilismo.
Se definieron los grupos de la Copa Nacional de Fútbol Infantil Tino Costa 2026 en el Salón Rojo municipal
Ayuda Escolar Anual 2026: Mirá cuáles son los pasos para cobrarla este año
Karim Crucce brilló en Rauch con un nuevo nocaut y sigue invicto
Axel Kicillof será el nuevo presidente del PJ bonaerense, tras un acuerdo con el kirchnerismo
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras