Karim Crucce brilló en Rauch con un nuevo nocaut y sigue invicto

En una velada única que tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Rauch, el boxeo amateur y profesional se robaron todas las miradas desde las 21 hs. El evento reunió a los mejores pugilistas locales y regionales, generando un ambiente emocionante y lleno de adrenalina para los presentes.

La pelea de fondo fue protagonizada por Karim Crucce, joven promesa de Las Flores, que enfrentó a Ramón Ibarra. En un combate intenso, Crucce demostró su técnica y potencia, logrando imponerse por nocaut y manteniendo así su récord invicto en el boxeo profesional.

La actuación de Karim Crucce no solo emocionó a los aficionados de la ciudad sino que también reafirmó su potencial como uno de los boxeadores destacados de Argentina. Su constante esfuerzo y disciplina lo posicionan como una figura a seguir en el mundo del pugilismo.