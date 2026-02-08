Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Karim Crucce brilló en Rauch con un nuevo nocaut y sigue invicto

Las Flores

Karim Crucce brilló en Rauch con un nuevo nocaut y sigue invicto

El joven boxeador en la pelea de fondo en el Polideportivo Municipal de Rauch, reafirmando su invicto profesional.
Publicado

hace 12 minutos

En una velada única que tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Rauch, el boxeo amateur y profesional se robaron todas las miradas desde las 21 hs. El evento reunió a los mejores pugilistas locales y regionales, generando un ambiente emocionante y lleno de adrenalina para los presentes.

La pelea de fondo fue protagonizada por Karim Crucce, joven promesa de Las Flores, que enfrentó a Ramón Ibarra. En un combate intenso, Crucce demostró su técnica y potencia, logrando imponerse por nocaut y manteniendo así su récord invicto en el boxeo profesional.

La actuación de Karim Crucce no solo emocionó a los aficionados de la ciudad sino que también reafirmó su potencial como uno de los boxeadores destacados de Argentina. Su constante esfuerzo y disciplina lo posicionan como una figura a seguir en el mundo del pugilismo.

Portal de noticias de la Las Flores.

