Las Flores
Con un tremendo KO, Karim Crucce logró una nueva victoria exprés en Las Flores
El boxeador florense Karim Crucce volvió a ganar por nocaut en solo 20 segundos, en una velada inolvidable en el Club Juventud Unida.
Una noche para recordar se vivió este sábado en el Club Juventud Unida, donde el boxeo fue protagonista y reunió a cientos de personas en las gradas, ansiosas por presenciar una velada llena de emoción y acción. El florense Karim Crucce se llevó todas las miradas tras imponerse de manera contundente frente a Jorge Arias.
Crucce no dio chances a su rival y cerró el combate por la vía rápida, a los 20 segundos del primer round. Esta victoria reafirma el dominio del joven pugilista, que continúa con su invicto en 5 peleas, todas ganadas por nocaut.
La noche en el Club Juventud Unida fue un claro reflejo del crecimiento del boxeo en nuestra ciudad, con un ambiente vibrante y un público apasionado que destacó la habilidad y potencia de Crucce en el ring.
Con esta nueva victoria, Karim se consolida como una promesa del boxeo local y mantiene la expectativa de sus seguidores que ya sueñan con futuros desafíos y nuevas conquistas.
