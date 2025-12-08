Con un tremendo KO, Karim Crucce logró una nueva victoria exprés en Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Una noche para recordar se vivió este sábado en el Club Juventud Unida, donde el boxeo fue protagonista y reunió a cientos de personas en las gradas, ansiosas por presenciar una velada llena de emoción y acción. El florense Karim Crucce se llevó todas las miradas tras imponerse de manera contundente frente a Jorge Arias.

Crucce no dio chances a su rival y cerró el combate por la vía rápida, a los 20 segundos del primer round. Esta victoria reafirma el dominio del joven pugilista, que continúa con su invicto en 5 peleas, todas ganadas por nocaut.

La noche en el Club Juventud Unida fue un claro reflejo del crecimiento del boxeo en nuestra ciudad, con un ambiente vibrante y un público apasionado que destacó la habilidad y potencia de Crucce en el ring.

Con esta nueva victoria, Karim se consolida como una promesa del boxeo local y mantiene la expectativa de sus seguidores que ya sueñan con futuros desafíos y nuevas conquistas.