Walter Crucce fue elegido presidente de AMBAPA y proyecta una nueva etapa para el boxeo
El ex boxeador y manager florense Walter Crucce fue elegido como nuevo presidente de AMBAPA, iniciando así una nueva etapa al frente de la Asociación luego de haber ocupado durante ocho años el cargo de vicepresidente.
La confirmación se dio en una entrevista realizada por el periodista Flavio Pérez en su programa radial de Play Radios, donde Crucce expresó su alegría por este paso dentro de la institución y el trabajo realizado por la comisión en los últimos años.
“Estoy muy contento porque es un proyecto que hemos armado hace mucho tiempo con esta comisión y se ha ido dando todo lo propuesto. En esta nueva etapa vamos a seguir aportando para el boxeo amateur”, expresó.
Karim Crucce noqueó en el primer round y mantiene su invicto: “Nos preparamos para esto, esto es sacrificio, no suerte”
El nuevo presidente destacó además que encaran este ciclo con más experiencia y energía para seguir impulsando el deporte. “Esperemos que se vayan dando las cosas, estamos con más fuerza que antes y con más experiencia en todo. Así que seguimos trabajando para y por el boxeo en esta asociación”, agregó.
Crucce también adelantó que, además de continuar fortaleciendo el boxeo amateur, existe la posibilidad de avanzar en proyectos vinculados al boxeo profesional. “Estamos en conversaciones con eso”, señaló. Con entusiasmo y nuevos desafíos por delante, Crucce inicia ahora un mandato de cuatro años al frente de la Asociación.
“Ya estamos trabajando a full y lo seguiremos haciendo en estos cuatro años que siguen. Para mí es un logro importante, fui uno de los precursores y estoy desde el minuto cero acá”, concluyó.
