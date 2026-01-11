Karim Crucce, nominado a mejor debutante del año en los Premios Boxeo de Primera 2025

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El boxeo florense vuelve a tener un motivo de orgullo a nivel nacional. El joven púgil Karim Crucce fue nominado en la terna Mejor Debutante del Año en los Premios Boxeo de Primera 2025, uno de los reconocimientos más importantes del deporte en Argentina.

Crucce competirá en esta categoría junto a Luciano Amaya, F. Escalante, Fauto Báez, Leonela Sánchez y Nahuel Vera, todos protagonistas de un año intenso y de gran crecimiento dentro del boxeo profesional. La nominación destaca el impacto que tuvo el debut de Karim durante la temporada, consolidándolo como una de las promesas del ring argentino.

Desde TyC Sports, definieron a Crucce: Con 20 años y solo seis contiendas, ya se perfila como una de las máximas amenazas entre los pesados. Derrotó al experimentado exretador Jorge Arias y todas sus victorias han sido por nocaut, cinco de ellas en el primer episodio.

Las votaciones ya están habilitadas hasta el 8 de febrero. Accedé al link https://forms.gle/EZ7nAZUj7zVxM9FS6

Como ya es tradición, Boxeo de Primera cierra cada temporada reconociendo a quienes marcaron el pulso del boxeo a lo largo del año, tanto arriba como abajo del ring. Los premios abarcan múltiples categorías, que incluyen a los mejores exponentes del deporte, los momentos más destacados —con el siempre esperado nocaut del año— y un espacio especial para el ecosistema digital, donde el boxeo continúa expandiéndose y sumando nuevas voces.

Además, el reconocimiento vuelve a poner en valor el desarrollo del boxeo amateur, con un rol central para Boxeo de Primera Promocional, una plataforma clave para impulsar a las nuevas promesas y acompañar su crecimiento hacia el profesionalismo.

La nominación de Karim Crucce no solo representa un logro personal, sino también un nuevo hito para el deporte florense, que continúa proyectándose en escenarios nacionales. Ahora, los fanáticos tienen la posibilidad de ser protagonistas con su voto y acompañar al representante local en este importante reconocimiento al boxeo argentino.