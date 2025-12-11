Azul
Mauro Cardarelli es campeón argentino en la categoría Cadetes
Mauro Cardarelli se consagró Campeón Argentino de Boxeo en la categoría Cadetes (15 y 16 años), tras una destacada actuación en el festival realizado el domingo 7 de diciembre en la ciudad de Azul.El joven púgil, dirigido por el promotor Walter Javier Crucce, confirmó el gran nivel que venía mostrando durante toda la temporada.
En la final, se impuso por puntos ante un rival de Mendoza, en un combate exigente que evidenció su técnica, entrega y carácter sobre el ring.Con este triunfo, Cardarelli obtuvo el cinturón nacional y se proyecta como una de las principales promesas del boxeo juvenil argentino, coronando un año de evolución, disciplina y resultados sobresalientes
