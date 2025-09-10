Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Seis patinadoras florenses del Juventud Deportiva clasificaron a la Final Provincial

Las Flores

Seis patinadoras florenses del Juventud Deportiva clasificaron a la Final Provincial

Publicado

hace 1 hora

Seis patinadoras florenses del Club Juventud Deportiva representarán a la ciudad en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrollará en Mar del Plata, del domingo 12 al viernes 17 de octubre.

Tras superar las instancias local y regional, disputadas ayer en el Club Juventud Deportiva, lograron su clasificación:

Juana Ramella (Escuela Formativa Sub 13)

Bianca Mercere (Cuarta “C” Sub 13)

Juana Dierickx (Segunda “C” Sub 16)

Miguelina Pellejero (Tercera “C” Sub 16)

Carola Siri (Primera “C” Sub 16)

Paz Dorronsoro (Tercera “C” Sub 16)

Todas ellas entrenan bajo la dirección de su profesora Camila Mendiondo, técnica del Club Juventud Deportiva.

La jornada clasificatoria fue extensa: comenzó en las primeras horas de la mañana y se extendió hasta las 21, con la participación de alrededor de 200 patinadores provenientes de Saladillo, Rauch, Azul, General Alvear, Tapalqué, Bolívar, Olavarría y Las Flores.

