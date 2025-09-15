Las Flores
Continúa la visita de escuelas rurales al natatorio municipal «Hugo Mauro»
La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención al trabajo de profesores y personal del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, en el marco del arribo de establecimientos educativos rurales para interiorizarse de la actividad.
En la oportunidad, se contó con la presencia de alumnos de las escuelas N° 26 de El Toro y N° 11 de Piarrasteguy, quienes disfrutaron de la pileta y adquirieron conocimientos de la tarea que desarrolla a lo largo del año.
Camioneros cerró un nuevo acuerdo salarial, aumentos hasta febrero y suma fija en septiembre
Aumentaron los combustibles en Las Flores: así quedaron los nuevos precios en YPF
Vecinos Autoconvocados por la Ruta 3 realizaron una nueva manifestación y pedirán banca abierta en el Concejo Deliberante
Refuerzan la seguridad en escuelas con entrega de nuevos matafuegos y obras de infraestructura
Brillante homenaje de la comedia municipal a Susy Rizzo con la obra “Las de Barranco”
