Continúa la visita de escuelas rurales al natatorio municipal «Hugo Mauro»

Las Flores

Continúa la visita de escuelas rurales al natatorio municipal «Hugo Mauro»

hace 20 minutos

La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención al trabajo de profesores y personal del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, en el marco del arribo de establecimientos educativos rurales para interiorizarse de la actividad.

En la oportunidad, se contó con la presencia de alumnos de las escuelas N° 26 de El Toro y N° 11 de Piarrasteguy, quienes disfrutaron de la pileta y adquirieron conocimientos de la tarea que desarrolla a lo largo del año.

